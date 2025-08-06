Osmar Olvera pide a Sheinbaum asegurar a Ma Jin tras ganar oro en Mundial de Clavados

La medalla de oro obtenida por Osmar Olvera en el Mundial de Clavados 2025 no solo representa un logro personal, sino también colectivo. El joven clavadista reconoció que su desempeño es fruto del trabajo conjunto con su entrenadora, Ma Jin, a quien considera pieza clave del éxito reciente en la disciplina.

A su regreso de Singapur, durante una improvisada conferencia de prensa, Olvera hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Algo que le pediría, sin duda, es que Ma Jin se quede aquí. Tiene muchas ofertas de otros países. Subirle el sueldo y darle más apoyo permitiría que continúe trabajando con nosotros”.

Ma Jin, de origen chino, ha forjado una larga trayectoria en México desde su llegada en 2003. En estos más de 20 años, ha entrenado a figuras como Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Juan Manuel Celaya y ahora al propio Olvera. Su estilo directo y exigente ha generado resultados visibles, pero detrás de su labor existe una historia marcada por sacrificios.

