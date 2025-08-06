Osmar Olvera pide a Sheinbaum asegurar a Ma Jin tras ganar oro en Mundial de Clavados
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La entrenadora china ha formado a varias generaciones de clavadistas y su historia refleja el esfuerzo detrás del éxito deportivo nacional
La medalla de oro obtenida por Osmar Olvera en el Mundial de Clavados 2025 no solo representa un logro personal, sino también colectivo. El joven clavadista reconoció que su desempeño es fruto del trabajo conjunto con su entrenadora, Ma Jin, a quien considera pieza clave del éxito reciente en la disciplina.
A su regreso de Singapur, durante una improvisada conferencia de prensa, Olvera hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum: “Algo que le pediría, sin duda, es que Ma Jin se quede aquí. Tiene muchas ofertas de otros países. Subirle el sueldo y darle más apoyo permitiría que continúe trabajando con nosotros”.
Ma Jin, de origen chino, ha forjado una larga trayectoria en México desde su llegada en 2003. En estos más de 20 años, ha entrenado a figuras como Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Juan Manuel Celaya y ahora al propio Olvera. Su estilo directo y exigente ha generado resultados visibles, pero detrás de su labor existe una historia marcada por sacrificios.
TE PUEDE INTERESAR: Miguel Paul será titular en el arco de Pumas para duelo clave ante Inter Miami
Su carrera en los clavados comenzó en su infancia, cuando fue asignada a entrenar con Ren Shao Fen, una estricta entrenadora que recurría incluso a castigos físicos. Aunque su pasión inicial era el ballet, la disciplina china en el deporte la llevó a competir desde los 12 años, ganando medallas y reconocimiento. Sin embargo, a los 17 años, un accidente al lanzarse desde la plataforma de 10 metros le causó una lesión en los ojos y la dejó ciega temporalmente. Ese incidente la hizo retirarse de la competencia.
Después de recuperarse, Ma Jin ingresó a la Universidad del Deporte de Beijing y se formó como entrenadora, trabajando en China hasta su llegada a México a través de un programa de cooperación internacional. En su primer periodo como entrenadora replicó los métodos con los que fue formada: entrenamientos severos, nulo tiempo para el ocio y exigencia total.
Con el tiempo, y al enfrentarse a un sistema distinto, Ma Jin fue adaptando su estilo. Aunque sigue siendo directa, su enfoque ha cambiado. “No tengo tiempo para preguntar cómo estás. Solo te digo lo que necesitas mejorar”, dijo en entrevista con la BBC.
La petición pública de Osmar Olvera abre el debate sobre la importancia de mantener a entrenadores de alto nivel en el país. Con más de dos décadas de contribución al deporte mexicano, la continuidad de Ma Jin podría ser decisiva en el desarrollo de nuevos talentos.
Con información de El Financiero