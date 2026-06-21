Países Bajos supera a Brasil de Pelé y posee el invicto más largo en la historia de los Mundiales

Con este resultado, Países Bajos alcanzó una racha de 14 partidos consecutivos sin perder en tiempo reglamentario en Copas del Mundo , convirtiéndose en la selección con el invicto más largo en la historia del torneo.

La victoria tuvo un valor doble para la Naranja Mecánica. Además de encaminarse a la clasificación a los dieciseisavos de final, le permitió romper una marca histórica que durante décadas pareció inalcanzable.

Países Bajos está decidido a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Después de un debut complicado que terminó con empate ante Japón (2-2), la selección neerlandesa respondió con una actuación arrolladora al golear 5-1 a Suecia , en una de las exhibiciones más contundentes del torneo.

La cifra tiene un peso enorme. Hasta antes del partido frente a Suecia, el récord pertenecía a la mítica Brasil de Pelé, que encadenó 13 encuentros mundialistas sin derrota entre los campeonatos conquistados en 1958 y 1962. Durante más de medio siglo nadie había conseguido superar aquella marca. Ahora, el registro tiene un nuevo dueño.

Lo más sorprendente es que la última derrota neerlandesa en una Copa del Mundo ocurrió hace más de 15 años. Fue en la final de Sudáfrica 2010, cuando España se coronó campeona gracias al gol de Andrés Iniesta en tiempos extra.

Desde aquella noche amarga, los neerlandeses no han vuelto a perder un encuentro mundialista dentro de los 90 minutos reglamentarios.

La racha comenzó a tomar forma en Brasil 2014. Aquella generación dirigida por Louis van Gaal ganó sus tres partidos de la fase de grupos, incluido el inolvidable 5-1 sobre España, una revancha deportiva que dio la vuelta al mundo.

Posteriormente alcanzó las semifinales, donde empató con Argentina y fue eliminada en la tanda de penaltis. Al tratarse de un empate en el tiempo reglamentario, el invicto permaneció intacto. Más tarde derrotó a Brasil en el duelo por el tercer lugar para cerrar un torneo memorable.

Y ESO QUE SE PERDIÓ EL MUNDIAL DE RUSIA

La ausencia en Rusia 2018 congeló temporalmente la marca. Países Bajos no logró clasificarse a aquella Copa del Mundo, por lo que la secuencia permaneció suspendida durante cuatro años.

Cuando regresó a los escenarios mundialistas en Qatar 2022, retomó el camino exactamente donde lo había dejado. Ganó dos partidos y empató uno en la fase de grupos, venció a Estados Unidos por 3-1 en los octavos de final y volvió a cruzarse con Argentina.

Una vez más, la eliminación llegó desde los once pasos. El empate en tiempo reglamentario permitió que la racha siguiera creciendo pese a la despedida del torneo.

En la actual Copa del Mundo, el empate frente a Japón y la contundente goleada sobre Suecia ampliaron el registro hasta los 14 partidos consecutivos sin derrota, estableciendo un nuevo récord absoluto.

La magnitud del logro se entiende mejor al revisar a los gigantes que quedaron atrás. Brasil mantuvo la marca durante décadas gracias a una generación irrepetible encabezada por Pelé. Aquella racha terminó en Inglaterra 1966, cuando la Canarinha cayó ante Hungría y quedó eliminada de manera sorpresiva en la fase de grupos.

Italia también figura entre las grandes selecciones que dominaron esta clasificación histórica. La Azzurra llegó a acumular 12 encuentros consecutivos sin perder entre los Mundiales de 1994 y 2002, antes de ver terminada su secuencia frente a Croacia.