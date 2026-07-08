Paul Goldschmidt entra al ‘club de la vergüenza’ en los Yankees, del cual ni históricos se han salvado de pertenecer

El veterano inicialista Paul Goldschmidt vive uno de los momentos más complicados de su carrera. El bateador de los New York Yankees llegó a 30 turnos consecutivos sin conectar de hit, una racha que lo coloca en el temido “club de la vergüenza” de la franquicia y lo iguala con una de las peores marcas ofensivas en la era moderna del equipo. La sequía quedó consumada el 7 de julio de 2026, cuando Goldschmidt sufrió un “golden sombrero” —cuatro ponches en un mismo juego— frente a los Tampa Bay Rays. Con ese resultado, su promedio de bateo descendió hasta .261, muy lejos del .301 y del .933 de OPS que registraba antes de iniciar esta mala racha el pasado 25 de junio ante los Boston Red Sox.

A sus 38 años, Goldschmidt se une a una lista de nombres ilustres que también atravesaron un bache de 0 de 30 con el uniforme neoyorquino. Entre ellos aparecen Aaron Hicks (2022), Didi Gregorius (2018), Russell Martin (2012), Jason Giambi (2004), Derek Jeter (2004), Willie Randolph (1988) y Jim Wynn (1977). La presión de jugar en Nueva York convierte cualquier crisis ofensiva en noticia nacional. Goldschmidt llegó al Bronx con la etiqueta de bateador de poder y líder veterano, pero ahora comparte un registro que ni las mayores figuras de la organización desean recordar. Incluso leyendas como Derek Jeter y Jason Giambi pasaron por una sequía idéntica antes de recuperarse. El momento no podría ser más delicado para los Yankees. El equipo pelea por mantenerse en la parte alta de la Liga Americana y el bajón ofensivo de su inicialista añade presión a un lineup que necesita producción inmediata en la recta decisiva del verano. Antes de este desplome, Goldschmidt había sido uno de los bateadores más consistentes del roster. Sin embargo, el béisbol suele ser implacable y el entorno del Bronx exige resultados todos los días. La afición espera que el veterano rompa pronto el maleficio y vuelva a convertirse en el bateador de impacto que llegó a Nueva York para marcar diferencia.

Más allá de las estadísticas, el desafío también es mental. Una racha de 0 de 30 puede golpear la confianza de cualquier pelotero, incluso de un veterano con la trayectoria de Goldschmidt. El reto ahora será ajustar su enfoque en el plato, recuperar la confianza y encontrar el batazo que ponga fin a una de las peores sequías ofensivas recientes en la historia de los Yankees.

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