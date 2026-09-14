Necaxa sanciona a Luis Jiménez tras enfrentamiento con aficionados en el Estadio Victoria
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El arquero de los Rayos recibió una sanción interna de carácter económico y deportivo después de realizar gestos e insultar a seguidores tras el partido ante Puebla
El Club Necaxa anunció una sanción interna contra el guardameta Luis Jiménez, luego del altercado que protagonizó con aficionados al término del encuentro frente al Puebla, disputado en el Estadio Victoria.
El incidente ocurrió cuando el arquero se dirigía hacia los vestidores tras finalizar el partido y, en medio de los reclamos y abucheos de un sector de la tribuna, reaccionó con gestos ofensivos e insultos dirigidos a los seguidores necaxistas, situación que fue captada en video y rápidamente se difundió en redes sociales.
La directiva de los Rayos consideró que la conducta del futbolista contravino los principios y valores del club, por lo que decidió actuar de inmediato y aplicar las medidas correspondientes conforme al reglamento interno.
A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, la institución informó que la sanción contempla aspectos económicos y deportivos, aunque no se detalló el alcance específico de la penalización.
El club destacó que la historia, la identidad y la afición están por encima de cualquier jugador, subrayando que representar los colores de Necaxa implica responsabilidad dentro y fuera de la cancha.
Además de anunciar la sanción, la entidad hidrocálida difundió un video en el que Luis Jiménez ofreció disculpas públicas a la afición, a sus compañeros y a la institución.
El guardameta reconoció que actuó de manera equivocada y aceptó las consecuencias de sus actos. Asimismo, recordó su vínculo con Aguascalientes, ciudad de la que es originario, y aseguró que trabajará en el aspecto emocional para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
El episodio generó un amplio debate entre los seguidores del club, quienes reprobaron la reacción del futbolista, mientras que la directiva buscó enviar un mensaje de firmeza para preservar la relación entre el equipo y su afición.