Necaxa sanciona a Luis Jiménez tras enfrentamiento con aficionados en el Estadio Victoria

El Club Necaxa anunció una sanción interna contra el guardameta Luis Jiménez, luego del altercado que protagonizó con aficionados al término del encuentro frente al Puebla, disputado en el Estadio Victoria.

El incidente ocurrió cuando el arquero se dirigía hacia los vestidores tras finalizar el partido y, en medio de los reclamos y abucheos de un sector de la tribuna, reaccionó con gestos ofensivos e insultos dirigidos a los seguidores necaxistas, situación que fue captada en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

La directiva de los Rayos consideró que la conducta del futbolista contravino los principios y valores del club, por lo que decidió actuar de inmediato y aplicar las medidas correspondientes conforme al reglamento interno.