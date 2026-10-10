¡Penta hace historia en WWE! Gana Money in the Bank 2026 y Stephanie Vaquer pierde su campeonato

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    ¡Penta hace historia en WWE! Gana Money in the Bank 2026 y Stephanie Vaquer pierde su campeonato
    Penta Zero Miedo hizo historia al conquistar el maletín masculino de Money in the Bank 2026, que le permitirá buscar su primer campeonato mundial en WWE. FOTO: X/WWE

El luchador mexicano conquistó el codiciado maletín tras una espectacular batalla de escaleras, mientras Liv Morgan recuperó el Campeonato Mundial Femenino

La lucha libre mexicana vivió una noche de emociones encontradas en WWE Money in the Bank 2026.

Penta Zero Miedo conquistó el maletín masculino, asegurando una oportunidad por un campeonato mundial, mientras que la chilena Stephanie Vaquer perdió su corona ante Liv Morgan durante el evento celebrado este sábado en el Smoothie King Center.

El enmascarado mexicano fue protagonista de una batalla de escaleras que también reunió a CM Punk, Kevin Owens, Bron Breakker, Trick Williams y Je’Von Evans.

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Después de casi 32 minutos de castigo, vuelos y maniobras espectaculares, Penta consiguió imponerse para firmar uno de los triunfos más importantes de su trayectoria en WWE.

El momento decisivo llegó cuando Bron Breakker intentaba alcanzar el maletín. Penta lo interceptó y ejecutó un impresionante Mexican Destroyer sobre una escalera colocada horizontalmente, dejando fuera de combate a su rival.

Con el camino despejado, el mexicano ascendió hasta lo más alto y descolgó el contrato ante la reacción del público.

Con esta victoria, Penta tendrá la posibilidad de disputar un campeonato mundial en cualquier momento durante el próximo año, una ventaja que podría cambiar su futuro dentro de la empresa.

Su consagración llega después de haber enfrentado a Roman Reigns por el Campeonato Mundial Pesado en septiembre, durante la función de Raw celebrada en Ciudad de México.

Stephanie Vaquer defendió el Campeonato Mundial Femenino ante Becky Lynch y Liv Morgan en una triple amenaza, pero terminó perdiéndolo en un cierre dramático.

Después de sacar a Lynch de la contienda al lanzarla contra una mesa, la chilena recibió el Oblivion de Morgan, quien consiguió la cuenta de tres y recuperó el cinturón que Vaquer le había arrebatado el 12 de septiembre en Santiago de Chile.

TIFFANY STRATTON ENCABEZA FESTEJOS EN EL MONEY IN THE BANK 2026

En los demás resultados, Tiffany Stratton ganó el Money in the Bank femenino por segunda vez. Superó a Roxanne Perez, Sol Ruca, Lola Vice, Jacy Jayne y Lash Legend, pese a sufrir una aparatosa caída.

En el desenlace golpeó a Legend con el maletín mientras ambas estaban sobre la escalera y descolgó el contrato que le garantiza una futura oportunidad titular.

Por su parte, Roman Reigns retuvo el Campeonato Mundial Pesado ante LA Knight con una Spear; después, The Bloodline y The 946 protagonizaron una pelea.

En el restante duelo, Oba Femi derrotó a Bronson Reed con su Fall From Grace, pese a las intervenciones de The Vision. La función dejó nuevos escenarios para los títulos de WWE.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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