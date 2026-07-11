¡Pesadilla en tres segundos! Conor McGregor se lesiona y pierde ante Max Holloway en UFC 329

El regreso de Conor McGregor a la UFC terminó en una pesadilla. Después de cinco años fuera del octágono, el irlandés sufrió una lesión en la rodilla derecha apenas tres segundos después de iniciar su pelea ante Max Holloway y perdió por nocaut técnico en el primer asalto de UFC 329.

“The Notorious” abrió el combate estelar en la T-Mobile Arena de Las Vegas con una patada voladora, pero aterrizó de forma incómoda y su articulación cedió.

Aunque intentó mantenerse en acción, volvió a caer y quedó expuesto a los golpes de Holloway. Al advertir que McGregor no podía apoyarse, el réferi Mike Beltran detuvo la contienda al minuto 1:09.