¡Pesadilla en tres segundos! Conor McGregor se lesiona y pierde ante Max Holloway en UFC 329
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Conor McGregor sufrió una lesión de rodilla a los tres segundos y perdió ante Max Holloway en su esperado regreso durante UFC 329
El regreso de Conor McGregor a la UFC terminó en una pesadilla. Después de cinco años fuera del octágono, el irlandés sufrió una lesión en la rodilla derecha apenas tres segundos después de iniciar su pelea ante Max Holloway y perdió por nocaut técnico en el primer asalto de UFC 329.
“The Notorious” abrió el combate estelar en la T-Mobile Arena de Las Vegas con una patada voladora, pero aterrizó de forma incómoda y su articulación cedió.
Aunque intentó mantenerse en acción, volvió a caer y quedó expuesto a los golpes de Holloway. Al advertir que McGregor no podía apoyarse, el réferi Mike Beltran detuvo la contienda al minuto 1:09.
El desenlace desató abucheos entre una afición que esperaba uno de los regresos más mediáticos en la historia de las artes marciales mixtas.
McGregor, de 37 años, abandonó el octágono sin conceder entrevista y deberá someterse a estudios para conocer la gravedad exacta del daño.
Su retorno se produjo cinco años y un día después de fracturarse la pierna izquierda frente a Dustin Poirier en UFC 264, también en Las Vegas.
Además, el excampeón de peso pluma y ligero no gana desde enero de 2020 y acumuló su tercera derrota consecutiva.
Holloway se quedó con una victoria agridulce y empató la rivalidad. McGregor había ganado el primer duelo por decisión unánime en 2013, pero “Blessed” pidió completar la trilogía cuando el irlandés se recupere.
La nueva lesión, sin embargo, vuelve a sembrar dudas sobre el futuro de una de las mayores estrellas de la UFC.