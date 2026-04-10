Pimpinela Escarlata llega oficialmente a la WWE y enciende WrestleMania 42

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Deportes
/ 10 abril 2026
    Pimpinela Escarlata llega oficialmente a la WWE y enciende WrestleMania 42
    La WWE oficializó la incorporación de Pimpinela Escarlata y otros talentos de AAA, marcando un nuevo capítulo en la expansión internacional de la empresa rumbo a WrestleMania 42. VANGUARDIA/ARCHIVO

WWE integra a Pimpinela Escarlata y luchadores de AAA a su roster global; crece la expectativa rumbo a WrestleMania 42

La lucha libre mexicana suma un nuevo episodio en su historia internacional. La WWE confirmó la incorporación oficial de Pimpinela Escarlata, uno de los nombres más representativos de la lucha exótica, tras actualizar su roster en el portal oficial.

La aparición del gladiador en la plataforma de la empresa estadounidense marcó el fin de meses de incertidumbre sobre su situación contractual, consolidando su vínculo con el gigante del entretenimiento deportivo.

Este movimiento no solo valida su trayectoria dentro de la Lucha Libre AAA Worldwide, sino que también simboliza el reconocimiento de un estilo que ha sido distintivo dentro del pancracio mexicano durante décadas.

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LA EXPANSIÓN DE WWE EN MÉXICO TOMA FORMA

La llegada de Pimpinela Escarlata ocurre en un contexto clave: a un año de la compra de AAA por parte de la WWE, una operación que redefinió la industria de la lucha libre en México.

Como parte de esta integración, la empresa reveló una lista de aproximadamente 20 luchadores que ahora forman parte de un roster compartido, combinando talento ya consolidado con nuevas figuras provenientes del circuito nacional.

Entre los nombres más destacados aparecen:

El Hijo del VikingoPsycho ClownLaredo KidLa ParkaPaganoPimpinela Escarlata

Además, figuras ya posicionadas como Rey Mysterio y Dominik Mysterio continúan como parte del universo WWE, fortaleciendo la conexión entre ambas escenas luchísticas.

NUEVAS OPORTUNIDADES EN ESCENARIOS INTERNACIONALES

Uno de los puntos que más expectativa ha generado es la posibilidad de que estos talentos mexicanos puedan aparecer en eventos de gran escala, incluyendo WrestleMania 42, considerado uno de los espectáculos más importantes del entretenimiento deportivo.

Aunque muchos de los luchadores seguirán teniendo actividad principal en México, los nuevos acuerdos permiten su participación eventual en funciones internacionales, ampliando su proyección ante audiencias globales.

Esta estrategia también abre la puerta a cruces inéditos entre estilos, personajes y generaciones, algo que los aficionados han comenzado a anticipar tras el anuncio oficial.

UNA NUEVA ETAPA PARA LA LUCHA LIBRE MEXICANA

La integración entre WWE y AAA representa una transformación profunda en la industria. Más allá de contratos y apariciones, el movimiento apunta a una mayor visibilidad del talento mexicano en el extranjero.

“Es una nueva era”, coinciden analistas del sector, al señalar que esta colaboración puede redefinir el alcance de la lucha libre nacional en el mercado global.

En ese escenario, la presencia de figuras como Pimpinela Escarlata adquiere un significado especial, al llevar al plano internacional una expresión única del espectáculo mexicano.

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DATOS CURIOSOS

Pimpinela Escarlata es uno de los máximos exponentes de la lucha exótica en México

• WWE integró cerca de 20 luchadores en su roster compartido con AAA

• La compra de AAA por WWE se concretó hace un año

• La posibilidad de ver talento mexicano en WrestleMania 42 ha generado gran expectativa

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Lucha Libre

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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