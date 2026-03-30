WrestleMania 42 suma a John Cena: así será su esperado regreso

El anuncio del regreso de John Cena a la órbita de WWE ha reconfigurado la conversación rumbo a WrestleMania 42. A cuatro meses de haber dejado la actividad sobre el ring, el luchador estadounidense confirmó que será el anfitrión oficial del evento, programado para los días 18 y 19 de abril en Las Vegas. La noticia fue dada a conocer por el propio Cena, quien ahora asumirá un papel distinto dentro del espectáculo más importante de la empresa. Su presencia no pasará por la competencia directa, pero sí tendrá incidencia en el desarrollo del show, en un contexto donde la marca busca mantener la atención del público con figuras reconocidas.

El llamado “GOAT” de WWE se había despedido de los encordados tras una larga trayectoria que incluyó múltiples campeonatos y rivalidades que marcaron distintas etapas de la compañía. Su regreso, aunque fuera del formato tradicional de combate, representa un punto de conexión con la audiencia que siguió su carrera durante años.

Mientras tanto, la cartelera de WrestleMania 42 comienza a tomar forma con enfrentamientos que han generado expectativa. Uno de los duelos centrales será el de Cody Rhodes, actual campeón indiscutido, frente a Randy Orton, quien buscará sumar su título mundial número 15. La rivalidad entre ambos ha escalado en semanas recientes, lo que añade un componente personal al combate. En otro de los combates principales, Roman Reigns enfrentará a CM Punk, quien llega como campeón mundial de peso pesado. Este choque reúne a dos figuras con peso dentro de la empresa y estilos contrastantes, lo que podría marcar uno de los momentos más relevantes del evento. La división femenil también tendrá protagonismo con luchas titulares. Stephanie Vaquer defenderá el campeonato mundial ante Liv Morgan, mientras que AJ Lee expondrá el título intercontinental frente a Becky Lynch. A esto se suma el combate entre Jade Cargill y Rhea Ripley por el campeonato femenil de WWE.

Otro de los enfrentamientos confirmados es el de Brock Lesnar contra Oba Femi, en un duelo que pone frente a frente a dos perfiles físicos. Con este panorama, la inclusión de Cena como anfitrión añade un elemento adicional a un evento que ya contaba con varias historias en desarrollo. Su regreso, aunque desde otra función, refuerza la estrategia de WWE de combinar figuras consolidadas con nuevas narrativas en su escenario principal.

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