Cristiano Ronaldo vuelve al Al Nassr tras abandonar la concentración de Portugal

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    Cristiano Ronaldo vuelve al Al Nassr tras abandonar la concentración de Portugal
    La continuidad de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal permanece en duda tras su conflicto con Jorge Jesus. FOTO: AL NASSR

Después de dejar la concentración portuguesa en Copenhague, el atacante regresó a Arabia Saudita y este lunes volvió a entrenar con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo ya está de vuelta con el Al Nassr. El delantero portugués se reincorporó este lunes 5 de octubre a los entrenamientos del conjunto saudí, después de abandonar de manera anticipada la concentración de Portugal y quedar en medio de una disputa con el técnico Jorge Jesus.

El club de la Saudi Pro League compartió una imagen del futbolista durante la práctica, con la que comenzó la preparación para su siguiente compromiso. Al Nassr enfrentará este viernes al Al Draih, partido en el que Ronaldo podría volver a tener actividad después de los acontecimientos que marcaron la última fecha FIFA.

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El portugués regresó el domingo a Arabia Saudita. De acuerdo con reportes de medios locales, su avión privado, un Bombardier Global Express XRS, aterrizó en Riad luego de que el atacante decidiera dejar la concentración de su selección en Copenhague.

La salida de Ronaldo de Portugal ocurrió después de una serie de diferencias con Jorge Jesus. El conflicto comenzó tras el encuentro ante Noruega, cuando el entrenador decidió mantener al capitán en el banquillo pese a que había realizado ejercicios de calentamiento durante aproximadamente media hora.

La decisión tomó relevancia debido a versiones que apuntaban a un supuesto acuerdo para administrar los minutos del delantero durante la fecha FIFA. Posteriormente, Ronaldo, Jorge Jesus y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol, sostuvieron una reunión para intentar resolver la situación.

Sin embargo, las diferencias no desaparecieron. Antes del siguiente partido, las declaraciones de Jorge Jesus fueron interpretadas por Ronaldo como una ruptura de lo que consideraba un acuerdo previo. El delantero decidió entonces abandonar la concentración y comunicó su postura a través de sus redes sociales, donde señaló que explicaría los motivos de su decisión posteriormente.

Según información de Reuters, Jesus y Proença intentaron convencerlo de permanecer con el equipo cuando Portugal todavía estaba en Dinamarca, pero el futbolista mantuvo su postura. Primero viajó a Madrid y después continuó su recorrido rumbo a Arabia Saudita.

Portugal, por su parte, continuó la competición sin su capitán y consiguió triunfos frente a Dinamarca y Noruega, resultados que le permitieron avanzar a los cuartos de final de la UEFA Nations League.

La situación todavía podría tener otro capítulo. Reportes de L’Équipe señalan que la Federación Portuguesa de Futbol analiza organizar un partido de despedida para Ronaldo, mientras que A Bola apunta que Jorge Jesus contemplaría convocarlo para los últimos encuentros de la fase de grupos, ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, el 17 de noviembre.

Por ahora, Ronaldo concentra su atención en el Al Nassr, donde retomó el trabajo con sus compañeros y comenzó la preparación para el siguiente partido de la temporada.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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