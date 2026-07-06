¿Qué lesión sufrió Santiago Giménez? Javier Aguirre revela su estado tras el Mundial 2026

El delantero de la selección mexicana, Santiago Giménez, fue trasladado en ambulancia a un hospital ubicado al sur de la Ciudad de México al término del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de sufrir una lesión en el tobillo derecho durante los minutos finales del encuentro. La información fue confirmada por el director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, durante la conferencia de prensa posterior al compromiso, donde explicó que el atacante abandonó el estadio para someterse a estudios médicos que permitieran conocer con precisión el alcance de la lesión. Giménez, actual jugador del AC Milan, sufrió una fuerte torsión en el tobillo derecho tras una jugada disputada cerca de la línea de fondo, cuando intentaba pelear un balón en los instantes finales del partido.

JAVIER AGUIRRE DESCARTA FRACTURA EN PRIMEROS ESTUDIOS Durante su comparecencia ante los medios, Javier Aguirre informó que los primeros estudios médicos permitieron descartar una fractura. No obstante, explicó que el futbolista presentaba una lesión importante en el tobillo y que continuaría siendo evaluado por especialistas para determinar con exactitud el diagnóstico y el tiempo que requerirá para su recuperación. De acuerdo con información difundida por el periodista José Ramón Fernández, los reportes médicos preliminares apuntan a un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, una lesión que generalmente requiere varias semanas de rehabilitación antes de permitir el regreso a la actividad deportiva. Hasta el cierre de esta información, la selección mexicana no había emitido un parte médico oficial con el diagnóstico definitivo del delantero.

LA LESIÓN OCURRIÓ EN LOS MINUTOS FINALES DEL PARTIDO El incidente se registró cuando Giménez disputaba un balón en la línea de fondo durante los últimos minutos del encuentro frente a Inglaterra. Las imágenes transmitidas por la señal oficial de la FIFA mostraron en repetición cómo el atacante apoyó de manera incorrecta el pie derecho, provocando una pronunciada torsión de la articulación. Tras la acción, el delantero cayó al césped con visibles muestras de dolor y recibió atención inmediata por parte del cuerpo médico de la selección nacional. Aunque intentó mantenerse en el terreno de juego, finalmente no pudo continuar y abandonó la cancha prácticamente arrastrándose para no detener una jugada ofensiva del conjunto mexicano. Las primeras imágenes captadas posteriormente por las cámaras de Azteca Deportes mostraron a Giménez de pie con ayuda del personal médico, lo que inicialmente fue interpretado como una señal alentadora sobre la gravedad de la lesión. Sin embargo, el cuerpo médico determinó trasladarlo inmediatamente en ambulancia para practicar estudios especializados. EXISTE PREOCUPACIÓN POR UN POSIBLE DAÑO EN LOS LIGAMENTOS Además de descartar inicialmente una fractura, los primeros reportes difundidos por TUDN señalaron que el cuerpo médico también mantiene la preocupación por un posible daño en los ligamentos del tobillo derecho. En caso de confirmarse una lesión ligamentaria, el periodo de recuperación podría extenderse considerablemente, dependiendo del grado de afectación que arrojen las pruebas de imagen. Será hasta que concluyan los estudios médicos cuando se determine el tratamiento que deberá seguir el delantero mexicano.

LA LESIÓN OCURRIÓ DURANTE LA ELIMINACIÓN DEL TRI La lesión de Santiago Giménez se produjo cuando el encuentro prácticamente estaba definido. México cayó 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, resultado que puso fin a la participación del conjunto dirigido por Javier Aguirre. El equipo inglés construyó su ventaja con un doblete de Jude Bellingham, conseguido en un lapso de 98 segundos, además de un penal convertido por Harry Kane al minuto 60. Por la selección mexicana anotaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, aunque los goles no fueron suficientes para evitar la eliminación del conjunto nacional. La derrota representó además la tercera caída oficial de México en el Estadio Azteca y significó el final del sueño mundialista frente a más de 80 mil aficionados que asistieron al inmueble. GIMÉNEZ CONCLUYÓ EL MUNDIAL SIN GOLES NI ASISTENCIAS En el plano individual, Santiago Giménez cerró su participación en la Copa Mundial de Futbol 2026 sin registrar goles ni asistencias. No obstante, durante la fase de grupos fue reconocido por su actuación frente a Ecuador, encuentro en el que participó en una jugada que derivó en la expulsión del defensor Piero Hincapié. LA LESIÓN LLEGA ADEMÁS EN UN MOMENTO DE INCERTIDUMBRE SOBRE SU FUTURO PROFESIONAL Previo al Mundial surgieron versiones sobre un supuesto interés del Porto por contratar al delantero mexicano; sin embargo, esa información fue desmentida posteriormente por el periodista especializado Fabrizio Romano. Otra de las posibilidades que ha sido mencionada en distintos reportes es el interés del Orlando City de la Major League Soccer (MLS), aunque hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre una eventual negociación.

ESPERAN DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DEL DELANTERO MEXICANO Hasta el cierre de esta información, ni la Federación Mexicana de Futbol ni el cuerpo médico de la selección habían publicado un reporte oficial con el diagnóstico definitivo de Santiago Giménez. Se espera que, una vez concluidos los estudios correspondientes, se informe el grado exacto de la lesión, el tratamiento que seguirá el delantero y el tiempo estimado que permanecerá fuera de las canchas.

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