Rayados apunta alto: ya cocinan un refuerzo millonario, ¿de quién se trata?

Rayados de Monterrey ya comenzó a sacudir el mercado de verano rumbo al Apertura 2026, y todo indica que la directiva regiomontana prepara un movimiento de alto impacto. El club estaría dispuesto a concretar un fichaje cercano a los 9 millones de dólares, lo que convertiría la operación en uno de los primeros “bombazos” del próximo torneo en la Liga MX. De acuerdo con información difundida por FOX Sports, el conjunto albiazul ya habría puesto sus ojos en Santiago Sosa, futbolista argentino y actual capitán de Racing de Avellaneda, quien ha sido sondeado como posible refuerzo para fortalecer la plantilla. Desde la cúpula del Barrial ya estarían trabajando en los movimientos que marcarán el siguiente semestre.

El interés surge en medio de un panorama complicado para Monterrey, luego de que el equipo no logró clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, un resultado catalogado como un fracaso considerando que posee una de las nóminas más poderosas del futbol mexicano. A esto se suma la incertidumbre interna en la directiva, donde el puesto de José Antonio “Tato” Noriega como responsable deportivo estaría en evaluación.

Según el mismo reporte, Rayados analiza perfiles para reforzar posiciones clave, especialmente con la intención de fichar un defensa central y un delantero, luego de que el último semestre dejara en evidencia carencias importantes dentro del plantel.

En ese contexto aparece Santiago Sosa, un jugador de 26 años que destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como defensa central, pivote o mediocentro, lo que lo convierte en una pieza atractiva para cualquier esquema táctico. Sosa tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2027, y según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 9.3 millones de dólares, cifra que coincide con el monto que Rayados estaría dispuesto a desembolsar. Sin embargo, su peso dentro del club argentino podría complicar cualquier negociación, ya que actualmente porta el gafete de capitán.

El futbolista surgió de las fuerzas básicas de River Plate, posteriormente militó en el Atlanta United de la MLS, y también ha tenido participación con la Selección Argentina Sub-20. Además del interés de Monterrey, el jugador también estaría en la órbita del Vasco Da Gama de Brasil, lo que podría intensificar la competencia por su fichaje.

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