Rayados apunta alto: ya cocinan un refuerzo millonario, ¿de quién se trata?

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 24 abril 2026
    Rayados apunta alto: ya cocinan un refuerzo millonario, ¿de quién se trata?
    Santiago Sosa, es un jugador de 26 años que destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como defensa central, pivote o mediocentro; es el objetivo de los Rayados. FOTO: ESPECIAL

Monterrey no tiene tiempo para lamentar la mala temporada y apunta a argentino del Racing de Avellaneda como contrato bomba para el siguiente torneo

Rayados de Monterrey ya comenzó a sacudir el mercado de verano rumbo al Apertura 2026, y todo indica que la directiva regiomontana prepara un movimiento de alto impacto. El club estaría dispuesto a concretar un fichaje cercano a los 9 millones de dólares, lo que convertiría la operación en uno de los primeros “bombazos” del próximo torneo en la Liga MX.

De acuerdo con información difundida por FOX Sports, el conjunto albiazul ya habría puesto sus ojos en Santiago Sosa, futbolista argentino y actual capitán de Racing de Avellaneda, quien ha sido sondeado como posible refuerzo para fortalecer la plantilla. Desde la cúpula del Barrial ya estarían trabajando en los movimientos que marcarán el siguiente semestre.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/alvaro-fidalgo-juega-con-el-betis-asi-fue-el-empate-de-ultimo-minuto-frente-al-real-madrid-HE20247088

El interés surge en medio de un panorama complicado para Monterrey, luego de que el equipo no logró clasificar a la Liguilla del Clausura 2026, un resultado catalogado como un fracaso considerando que posee una de las nóminas más poderosas del futbol mexicano. A esto se suma la incertidumbre interna en la directiva, donde el puesto de José Antonio “Tato” Noriega como responsable deportivo estaría en evaluación.

Según el mismo reporte, Rayados analiza perfiles para reforzar posiciones clave, especialmente con la intención de fichar un defensa central y un delantero, luego de que el último semestre dejara en evidencia carencias importantes dentro del plantel.

En ese contexto aparece Santiago Sosa, un jugador de 26 años que destaca por su versatilidad, ya que puede desempeñarse como defensa central, pivote o mediocentro, lo que lo convierte en una pieza atractiva para cualquier esquema táctico.

Sosa tiene contrato con Racing hasta diciembre de 2027, y según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado ronda los 9.3 millones de dólares, cifra que coincide con el monto que Rayados estaría dispuesto a desembolsar. Sin embargo, su peso dentro del club argentino podría complicar cualquier negociación, ya que actualmente porta el gafete de capitán.

El futbolista surgió de las fuerzas básicas de River Plate, posteriormente militó en el Atlanta United de la MLS, y también ha tenido participación con la Selección Argentina Sub-20. Además del interés de Monterrey, el jugador también estaría en la órbita del Vasco Da Gama de Brasil, lo que podría intensificar la competencia por su fichaje.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol

Localizaciones


Monterrey
Avellaneda

Organizaciones


Liga MX
Rayados del Monterrey
River Plate

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Familias recibieron paquetes con productos de la canasta básica como parte de la estrategia estatal.

Arranca ‘Despensón’; beneficiará a más de 100 mil familias en Saltillo
Lágrimas de emoción

Lágrimas de emoción
true

Presidenta, la Historia debe unirnos, no separarnos
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la presencia de agentes estadounidenses en México, pero enfatizó que su participación debe estar regulada y autorizada por el gobierno federal.

Sheinbaum admite que sí hay agentes de EU en México, pero con permiso
Fiscalía de Chiapas detuvo a Pablo “N” por intento de feminicidio contra Ana Luisa; ofrecían 500 mil pesos que ahora serán para gastos médicos

Detienen a presunto agresor de Ana Luisa en Chiapas; Fiscalía va por pena máxima por intento de feminicidio
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo mayo-junio de 2026? (Calendario tentativo)
Un nuevo frente frío se encuentra sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera. VANGUARDIA/ARCHIVO

Frente Frío 46 azotará a México con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
¡El papá de México! Regresa Chayanne a Saltillo, ¿estás listo para su concierto?

¡El papá de México! Regresa Chayanne a Saltillo, ¿estás listo para su concierto?