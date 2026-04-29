Rayados prepara limpia: tras salida de Canales, Martial y Mele tampoco tienen cabida

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Deportes
/ 29 abril 2026
    Rayados prepara limpia: tras salida de Canales, Martial y Mele tampoco tienen cabida
    El guardameta Santiago Mele es uno de los elementos que pintan para abandonar al equipo regiomontano para el Torneo Apertura 2026. FOTO: GETTY IMAGES
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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Luego de terminar una temporada para el olvido, el equipo regiomontano tiene como tarea reinventarse y dejar ir lo que no le sirva

Rayados de Monterrey ya comenzó a mover piezas de cara al Apertura 2026, y el primer golpe fuerte fue la salida del mediocampista español Sergio Canales, quien ya no continuará con el club tras un mercado de verano que terminó por marcar su adiós definitivo.

A través de redes sociales se confirmó lo que desde hace meses venía tomando fuerza: el famoso “Mago” ya no forma parte del plantel albiazul, dejando un hueco importante en el mediocampo, una zona donde Monterrey deberá buscar refuerzos de jerarquía para recomponer su estructura.

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Sin embargo, la salida del español no sería un caso aislado. De acuerdo con información del periodista Diego Armando Medina, en RG La Deportiva, Canales no sería el único que abandonará el barco, ya que la nueva directiva planea una sacudida profunda en el plantel.

Medina aseguró que existen tres futbolistas que no seguirían en Rayados, encabezados por el propio Canales, pero acompañados por el delantero francés Anthony Martial y el arquero uruguayo Santiago Mele, quienes también estarían encaminados a dejar la institución.

“Hay tres futbolistas que no seguirían en el Monterrey: Sergio Canales que ya se despidió, Anthony Martial y Santiago Mele”, señaló el periodista.

En el caso de Martial, su paso por el club fue considerado una decepción, al no cumplir con las expectativas ofensivas e incluso ser relegado por el cuerpo técnico. Su salida estaría tomando rumbo hacia la MLS, donde se menciona que el Orlando City podría presentar una oferta de 3 millones de dólares por sus servicios.

Por otro lado, Santiago Mele tampoco logró consolidarse como titular. El guardameta mostró inseguridad en momentos clave y terminó perdiendo el puesto frente a Luis ‘Mochis’ Cárdenas, quien le arrebató la titularidad y lo relegó al banquillo durante buena parte de su estancia en el club.

De esta manera, Rayados parece decidido a comenzar una reestructuración importante para encarar el Apertura 2026 con una plantilla renovada, luego de un Clausura 2026 que dejó dudas y un cierre que obligó a tomar decisiones fuertes dentro del vestidor.

Monterrey firmó un fracaso en el Clausura 2026, finalizando en el lugar 13 con 18 puntos. Registraron 5 triunfos, 3 empates y 9 derrotas, quedando fuera de la Liguilla [1]. El equipo sufrió inestabilidad técnica con la salida de Domènec Torrent y la llegada de Nicolás Sánchez

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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