Real Madrid se suma a la pelea por Eduardo Conceição, la joya brasileña que vale 100 millones de euros

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    Real Madrid se suma a la pelea por Eduardo Conceição, la joya brasileña que vale 100 millones de euros
    El Palmeiras espera recibir cerca de 50 millones de euros por Eduardo Conceição, pese a que su cláusula de rescisión alcanza los 100 millones. FOTO: GAZETA ESPORTIVA

El delantero de 16 años del Palmeiras despierta el interés de Chelsea, Manchester City, Barcelona y otros gigantes europeos. El club brasileño lo tiene blindado hasta 2029

El Real Madrid vuelve a mirar hacia Brasil en busca de la próxima gran figura del futbol mundial. Esta vez, el objetivo es Eduardo Conceição, delantero de 16 años que milita en las fuerzas básicas del Palmeiras y ha despertado el interés de varios de los clubes más poderosos de Europa.

La directiva encabezada por Florentino Pérez sigue de cerca la evolución del atacante, considerado una de las grandes promesas del futbol brasileño. Sin embargo, el camino para incorporarlo no será sencillo: el Chelsea ha intensificado sus contactos para adelantarse a sus competidores y asegurar una posición favorable en la carrera por su fichaje.

La intención de los equipos interesados es negociar con anticipación para intentar asegurar sus servicios cuando pueda incorporarse al futbol europeo. Debido a que todavía es menor de edad, su contratación y eventual traslado deberán respetar las restricciones establecidas por la FIFA para las transferencias internacionales de futbolistas menores de 18 años.

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Conceição ha destacado por su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo, su velocidad y su habilidad para generar ocasiones. Su progresión en las categorías juveniles del Palmeiras lo ha colocado en el radar de clubes como Manchester City, Arsenal, Manchester United, Barcelona, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, además del Chelsea y el Real Madrid.

El interés no es nuevo. En abril de 2026, medios brasileños informaron que varios equipos europeos seguían al atacante, mientras que el Palmeiras ya había establecido sus condiciones económicas para una eventual negociación.

El delantero también ha llamado la atención por sus actuaciones en torneos juveniles. Su objetivo inmediato, sin embargo, es continuar su desarrollo en Brasil y abrirse paso hacia el primer equipo, antes de dar el salto a una de las grandes ligas europeas.

PALMEIRAS FIJA EL PRECIO DE SU FUTURO

El conjunto paulista no tiene prisa por desprenderse de su joven atacante. Conceição tiene contrato hasta enero de 2029 y una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que funciona como protección ante el interés de los clubes extranjeros.

No obstante, las informaciones publicadas por medios brasileños apuntan a que el Palmeiras contemplaría una operación cercana a los 50 millones de euros, entre cantidades fijas y variables, siempre que llegue una propuesta que satisfaga sus expectativas.

La diferencia entre la cláusula y el precio que el club espera negociar refleja una estrategia habitual en el mercado de jóvenes talentos: proteger al futbolista con un contrato largo y, al mismo tiempo, establecer una cifra que permita abrir conversaciones con los principales pretendientes.

El precedente de Endrick y Estêvão, dos talentos surgidos de la cantera del Palmeiras que dieron el salto a Europa, alimenta las expectativas alrededor de Conceição. El club brasileño quiere que su nueva promesa siga creciendo antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

EL CASO ENDRICK, UN FACTOR A CONSIDERAR

La posibilidad de que Conceição termine en el Real Madrid también abre una pregunta importante: ¿qué oportunidades tendría para jugar en el primer equipo?

El caso de Endrick sirve como referencia. El delantero brasileño ha tenido dificultades para conseguir minutos bajo la dirección de José Mourinho y, de acuerdo con reportes publicados en octubre, contempla una nueva cesión para continuar su desarrollo. Entre los posibles destinos mencionados aparecen la Roma, el Olympique de Lyon y el Aston Villa.

La situación demuestra que fichar a una promesa a una edad temprana no garantiza que encuentre espacio de inmediato en una plantilla repleta de figuras. Para futbolistas como Conceição, la elección del club y el proyecto deportivo pueden ser tan importantes como las condiciones económicas del traspaso.

Por ahora, no hay confirmación de un acuerdo definitivo entre el Real Madrid y el Palmeiras por Eduardo Conceição. La competencia continúa abierta y el Chelsea parece decidido a ganar terreno, mientras los demás aspirantes evalúan las condiciones para intentar incorporarlo en el futuro.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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