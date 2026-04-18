WrestleMania 42: Cody Rhodes derrota a Randy Orton y retiene el título en la Noche 1

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Deportes
/ 18 abril 2026
    WrestleMania 42: Cody Rhodes derrota a Randy Orton y retiene el título en la Noche 1
    Cody Rhodes resistió la presión de Randy Orton y salió de la primera noche de WrestleMania 42 todavía como Campeón Indiscutido de la WWE, sin embargo, fue “The Viper” quien se quedó de pie en el ring. FOTO: X

Rhodes salió con el Campeonato Indiscutido de la WWE tras derrotar a Orton en el combate estelar, una función desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde también hubo cambios de título y victorias clave

La primera noche de WrestleMania 42 dejó a Cody Rhodes como el gran protagonista. En el evento principal del sábado, “The American Nightmare” defendió con éxito el Campeonato Indiscutido de la WWE al imponerse a Randy Orton, en una de las luchas más esperadas del fin de semana y con Pat McAfee involucrado en la historia del combate.

Con ello, Rhodes cerró la jornada como campeón y mantuvo el control de la escena estelar de la empresa, pese a recibir la llamada “Punt Kick” por parte de “The Viper”.

La función, realizada en el Allegiant Stadium de Las Vegas como parte de WrestleMania 42, abrió con una cartelera de siete combates para la primera mitad del evento, mientras que la segunda noche quedó programada para el domingo 19.

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WWE colocó como combate central la defensa titular de Cody Rhodes ante Orton, un duelo que llegó con alto voltaje por la rivalidad entre ambos y por el peso histórico de los dos nombres en la marca.

Más allá del triunfo de Rhodes, la velada también dejó movimientos importantes en otros campeonatos. Liv Morgan venció a Stephanie Vaquer para convertirse en nueva Campeona Mundial Femenina, mientras Becky Lynch superó a AJ Lee y conquistó el Campeonato Intercontinental Femenino.

A eso se sumó el cambio en los títulos femeniles de parejas, ya que Brie Bella y Paige, quien protagonizó el importante regreso de la noche, derrotaron a Nia Jax y Lash Legend, además de Charlotte Flair y Alexa Bliss, y Bayley y Lyra Valkyria, para quedarse con los cinturones.

En los otros resultados de la noche, Gunther derrotó a Seth Rollins, Jacob Fatu venció a Drew McIntyre en una Unsanctioned Match y The Usos junto a LA Knight se llevaron la victoria sobre Logan Paul, Austin Theory e IShowSpeed, en un arranque que ayudó a encender al público en Las Vegas.

PAIGE VUELVE COMO CAMPEONA A LA WWE

Uno de los momentos que dejó huella en la primera noche de WrestleMania 42 fue el regreso de Paige a la WWE.

La británica volvió al escaparate más grande de la empresa para integrarse a la lucha por el Campeonato Femenil de Parejas, luego de la lesión de Nikki Bella, y terminó saliendo con los cinturones junto a Brie Bella, en un retorno que no pasó desapercibido por el peso histórico de su nombre dentro de la división femenil.

Su reaparición añadió un factor nostálgico y mediático a la cartelera, además de colocarla otra vez en una posición relevante dentro de WWE tras varios años lejos del foco principal.

A eso se sumó la presencia de John Cena como host oficial de WrestleMania 42. Cena fue el encargado de darle la bienvenida al público en el Allegiant Stadium y de reforzar el tono de espectáculo.

Con este panorama, la primera noche de WrestleMania 42 confirmó a Cody Rhodes como la cara del sábado y dejó servida la expectativa para el cierre del domingo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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