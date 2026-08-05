Santos vs NYCFC: horario y dónde ver el debut de los Guerreros en la Leagues Cup 2026

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    Santos vs NYCFC: horario y dónde ver el debut de los Guerreros en la Leagues Cup 2026
    Santos Laguna debuta este jueves en la Leagues Cup 2026 frente a New York City FC. FOTO: MEXSPORT

El cuadro de Torreón buscan recuperar confianza en Nueva Jersey, donde enfrentarán a un rival en ascenso y con poco margen de error en la Fase Uno

Santos Laguna abre este jueves 6 de agosto su participación en la Leagues Cup 2026 con una prueba de alta exigencia ante New York City FC, en un duelo clave para sus posibilidades.

El Santos vs NYCFC se disputará a las 5:30 de la tarde, en el Sports Illustrated Stadium de Harrison. La transmisión estará disponible por Apple TV.

La escuadra dirigida por Renato Paiva llega con la obligación de cambiar el ánimo después de un comienzo complicado en el Apertura 2026.

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Los laguneros cayeron 3-2 frente a Monterrey y posteriormente perdieron 1-0 contra Atlas, resultados que exhibieron problemas para sostener el orden defensivo y convertir sus llegadas en puntos.

Santos necesitará una versión más equilibrada para competir fuera de casa. Carlos Acevedo será determinante para resistir los ataques del conjunto neoyorquino, mientras Fran Villalba, Ezequiel Bullaude y Lucas di Yorio deberán darle claridad a una ofensiva que busca recuperar confianza.

La contundencia será clave. New York City FC llega como un rival peligroso. Antes de la pausa, el equipo de Pascal Jansen consiguió victorias consecutivas por 2-1 sobre Columbus Crew y 3-1 frente a Chicago Fire.

Nicolás Fernández Mercau, Agustín Ojeda y Andrés Perea fueron protagonistas en ese repunte, por lo que la defensa santista deberá vigilar las transiciones.

El formato aumenta la presión desde el debut. Cada club disputará tres encuentros contra rivales de la liga contraria y solamente los cuatro mejores representantes de la Liga MX y los cuatro mejores de la MLS avanzarán a Cuartos de Final.

El triunfo en tiempo regular entrega tres puntos; si hay igualdad, cada equipo suma uno y el ganador de los penales obtiene una unidad adicional.

Después de enfrentar a NYCFC, Santos jugará contra Chicago Fire el domingo 9 de agosto y cerrará la Fase Uno frente a Philadelphia Union el jueves 13. Comenzar con puntos en Nueva Jersey sería fundamental antes de dos compromisos igualmente exigentes.

ASÍ LA AGENDA DE JUEVES EN LA LEAGUES CUP PARA LOS EQUIPOS DE LA LIGA MX

La actividad mexicana de este jueves comenzará con Santos vs NYCFC a las 5:30 de la tarde. Después jugarán Cruz Azul vs Philadelphia Union a las 6 de la tarde; Chicago Fire vs Necaxa a las 6:30 de la tarde.

Por otro lado, Austin FC vs Xolos a las 7 de la noche; América vs San Diego FC a las 8 de la noche, y Portland Timbers vs Puebla a las 8:30 de la noche. Todos podrán verse por Apple TV; América vs San Diego también tendrá señal de Imagen Televisión en México.

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Para Santos Laguna, la Leagues Cup es una oportunidad inmediata para recuperar seguridad, corregir errores y demostrar que puede competir ante clubes de la MLS, y el primer examen será NYCFC.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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