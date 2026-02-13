Rocío y Gloria: la amistad que nació en ‘Amigos por la Montaña’ y se fortaleció con el senderismo

Lo que comenzó como un grupo de senderismo se transformó con el tiempo en una red de apoyo y en una amistad que hoy se fortalece en cada ruta. En “Amigos por la Montaña”, Rocío no solo consolidó un proyecto deportivo y social, también encontró en Gloria a su principal aliada para sostenerlo. Gloria llegó al grupo a través de otro compañero de senderismo. Desde las primeras salidas llamó la atención por su disposición y su entusiasmo por la naturaleza. Con el paso de las semanas dejó de ser una integrante más para asumir un rol clave dentro de la organización. TE PUEDE INTERESAR: Massimiliano Allegri confirma que Santiago Giménez podría volver con el Milan el 15 de marzo

“En una de las primeras rutas demostró ser leal y comprometida. Siempre estaba dispuesta a ayudar y a apoyar a los demás. Ahí entendí que no solo era una amiga, era mi compañera de aventuras”, relata Rocío. El vínculo se fue construyendo entre caminatas, planeaciones y conversaciones largas durante los ascensos. En más de una ocasión, cuando el cansancio físico o las dificultades personales hicieron dudar a la fundadora sobre continuar, Gloria estuvo presente. “En los momentos más difíciles, cuando he querido tirar la toalla, ella ha sido mi mayor apoyo. Me recuerda que todo es posible con determinación y esfuerzo”, comparte Rocío. Ese acompañamiento no solo fortaleció su amistad, también dio estabilidad al grupo.

Para Gloria, integrarse a “Amigos por la Montaña” significó retomar un sueño pendiente. Desde niña deseaba formar parte de los Boy Scouts, pero en su entorno le repetían que era una actividad para hombres. Años después encontró en el senderismo una manera de acercarse a esa experiencia que siempre quiso vivir. Además, la montaña representa para ella un legado familiar. Recuerda a un tío que escaló volcanes como el Nevado de Toluca, el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba. “Es como seguir un legado”, explica. Hoy, incluso, ya comparte esta pasión con su hijo, a quien involucra en las actividades al aire libre para transmitirle el respeto por la naturaleza. Más allá del ejercicio físico, lo que la hizo comprometerse fue el sentido de comunidad. En el grupo, señala, no existen diferencias entre integrantes y se fomenta el compañerismo. Además de organizar rutas, realizan brigadas de limpieza y visitas a hospitales y casas hogar, lo que amplía el impacto del proyecto.

“Nos ayuda a cuidar nuestra salud, pero también a apoyar a quien lo necesita y a proteger nuestras montañas”, comenta Gloria. El senderismo también modificó su manera de enfrentar la vida. Explica que cada ascenso es una lección de perseverancia: cuando el cuerpo se cansa, la mente impulsa a dar un paso más. “A veces creemos que no podemos, pero cuando llegas a la cumbre y dices ‘lo logré’, es una sensación que no tiene palabras. El silencio y el viento te dan una paz total”, describe. Asumir el papel de mano derecha implica responsabilidad. “Es un privilegio y un compromiso. Debemos ser ejemplo para quienes se han unido al grupo. Muchos nos dicen que somos ‘psicólogos de la montaña’, porque aquí encuentran confianza para hablar de su vida y de lo que les preocupa”, añade.

Para Rocío, esa confianza es uno de los mayores logros del proyecto. Más que un club deportivo, “Amigos por la Montaña” se ha convertido en una familia donde prevalece el apoyo mutuo y el respeto. En el marco del 14 de febrero, ambas coinciden en que celebrar la amistad a través del deporte es reconocer a quienes acompañan en los momentos difíciles y en los logros personales. No se trata solo de compartir una ruta, sino de sostenerse cuando el camino se vuelve complicado. Y si tuvieran que comparar su amistad con una ruta en la montaña, Gloria lo resume con claridad: “Sería infinita e interminable”.