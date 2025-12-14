Saltillo festeja el bicampeonato del Toluca con caravana roja en el Centro Histórico

Alejandro Morteo
Más de 120 aficionados de los Diablos Rojos tomaron calles del primer cuadro de la ciudad para celebrar el título ante Tigres, en un ambiente familiar, con operativo policial y convivencia pacífica entre aficiones

Deportes
14 diciembre 2025
La noche de este domingo, el Centro Histórico de Saltillo se pintó de rojo con los festejos de los aficionados del Toluca, quienes celebraron el bicampeonato de la Liga MX conquistado ante Tigres con una concentración que reunió a más de 120 personas.

A pie y en sus vehículos, portando playeras, bufandas y banderas del conjunto escarlata, los seguidores de los Diablos Rojos comenzaron a llegar desde distintos puntos de la capital del estado.

La caravana roja reunió a seguidores llegados desde distintos puntos de la capital del estado.
Las calles cercanas al primer cuadro y zonas emblemáticas como el parque de la Alameda se convirtieron en puntos clave de reunión.

TE PUEDE INTERESAR: Alexis Vega firma con oro la gloria: Toluca derrota a Tigres en dramáticos penales y es bicampeón de la Liga MX

Con banderas y playeras rojas, los seguidores escarlatas abarrotaron calles cercanas al parque de la Alameda.
La celebración se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad, con presencia constante de elementos policiales que resguardaron la zona y permitieron que el festejo transcurriera sin incidentes.

El festejo contó con un amplio operativo policial que permitió una celebración ordenada y sin incidentes.
A diferencia de otras concentraciones similares, se registró una escasa presencia de ventas de bebidas alcohólicas, lo que contribuyó a mantener un ambiente mayormente familiar.

Aficionados de Tigres se sumaron de manera pacífica a la celebración del título del Toluca.
Uno de los aspectos más destacados fue la convivencia entre aficiones, ya que incluso seguidores de Tigres se sumaron de manera pacífica a la celebración, compartiendo el momento con los campeones y demostrando un ambiente de respeto y deportividad.

A pie y en sus vehículos, los aficionados de los Diablos Rojos celebraron el bicampeonato con cánticos y banderas en el centro de Saltillo.
Durante varias horas, los aficionados abarrotaron distintas calles del centro de Saltillo, haciendo sonar cláxones, coreando cánticos del Toluca y celebrando un título histórico que convirtió al equipo mexiquense en bicampeón del futbol mexicano.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

