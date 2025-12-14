Saltillo festeja el bicampeonato del Toluca con caravana roja en el Centro Histórico

La noche de este domingo, el Centro Histórico de Saltillo se pintó de rojo con los festejos de los aficionados del Toluca, quienes celebraron el bicampeonato de la Liga MX conquistado ante Tigres con una concentración que reunió a más de 120 personas. A pie y en sus vehículos, portando playeras, bufandas y banderas del conjunto escarlata, los seguidores de los Diablos Rojos comenzaron a llegar desde distintos puntos de la capital del estado.

Las calles cercanas al primer cuadro y zonas emblemáticas como el parque de la Alameda se convirtieron en puntos clave de reunión.

La celebración se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad, con presencia constante de elementos policiales que resguardaron la zona y permitieron que el festejo transcurriera sin incidentes.

A diferencia de otras concentraciones similares, se registró una escasa presencia de ventas de bebidas alcohólicas, lo que contribuyó a mantener un ambiente mayormente familiar.

Uno de los aspectos más destacados fue la convivencia entre aficiones, ya que incluso seguidores de Tigres se sumaron de manera pacífica a la celebración, compartiendo el momento con los campeones y demostrando un ambiente de respeto y deportividad.