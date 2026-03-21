Saltillo: se reúnen 150 golfistas en torneo a beneficio del Banco de Alimentos

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Deportes
/ 21 marzo 2026
    Saltillo: se reúnen 150 golfistas en torneo a beneficio del Banco de Alimentos
    Antonio José, Daniel González Acevez y Octavio Valdés recibieron sus trofeos como Campeones de la Décimo Primera edición del Torneo de Golf del Banco de Alimentos. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

El 11.º Torneo de Golf “Juega por Ayudar” se efectuó en el Club Campestre de Saltillo, logrando recaudar más de 1.1 millones de pesos que serán destinados a apoyar a mil familias en situación vulnerable

Con récord de campo de 150 jugadores, se efectuó el 11.º Torneo de Golf a beneficio del Banco de Alimentos de Saltillo A.C. “Juega por Ayudar”, el viernes 21 de marzo en los greens del Club Campestre de Saltillo.

La ceremonia de inicio del torneo fue a las siete de la mañana con la presencia de Carlos Mery Milán, presidente del patronato; Alejandra Salgado, directora del Banco de Alimentos; y Alfonso Lara, director del torneo, acompañados por Javier y Roberto Cabello Elizondo, Javier Cabello Zúñiga, Juan Carlos Valdés, Daniel Medina y Salvador José, integrantes del sixsome que salió del hoyo 1.

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La competencia se desarrolló bajo el sistema “Tercias a Go Go”, en donde los golfistas mostraron su mejor juego, teniendo como incentivo una bolsa de 300 mil pesos en premios a los mejores “O’yes” del torneo.

$!Daniel Medina, Salvador José, Juan Valdés, Javier Cabello Zúñiga, Javier y Roberto Cabello Elizondo.
Daniel Medina, Salvador José, Juan Valdés, Javier Cabello Zúñiga, Javier y Roberto Cabello Elizondo. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Durante la premiación, Antonio José, Daniel González Acevez y Octavio Valdés recibieron sus trofeos como campeones de la décima primera edición del Torneo de Golf del Banco de Alimentos; el segundo lugar, en desempate, fue para la tercia integrada por Emilio Isais, Gerardo Covarrubias y Rafael Santos; y el tercer lugar fue para Luis Roberto Gutiérrez, José Alejandro Díaz y Mario Morales. El mejor “O’Yes” del torneo lo logró Antonio José con un approach de 50 centímetros en el hoyo 18, obteniendo el premio de 100,000.00 pesos.

$!Alfredo López Villarreal.
Alfredo López Villarreal. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA MX

Se recaudaron 1,125,000.00 pesos por concepto de inscripciones de jugadores, que se destinarán para beneficiar a mil familias de escasos recursos por medio del programa denominado “Ángeles”, que apoya a familias en situación de vulnerabilidad extrema, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos terminales.

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