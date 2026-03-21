Saltillo: se reúnen 150 golfistas en torneo a beneficio del Banco de Alimentos

Con récord de campo de 150 jugadores, se efectuó el 11.º Torneo de Golf a beneficio del Banco de Alimentos de Saltillo A.C. “Juega por Ayudar”, el viernes 21 de marzo en los greens del Club Campestre de Saltillo.

La ceremonia de inicio del torneo fue a las siete de la mañana con la presencia de Carlos Mery Milán, presidente del patronato; Alejandra Salgado, directora del Banco de Alimentos; y Alfonso Lara, director del torneo, acompañados por Javier y Roberto Cabello Elizondo, Javier Cabello Zúñiga, Juan Carlos Valdés, Daniel Medina y Salvador José, integrantes del sixsome que salió del hoyo 1.