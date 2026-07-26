Salvador Pérez, de Kansas City hace historia: rompe récord de George Brett y entra a exclusivo club

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    Salvador Pérez, de Kansas City hace historia: rompe récord de George Brett y entra a exclusivo club
    Salvador Pérez conectó su cuadrangular número 318 para convertirse en el máximo jonronero en la historia de los Reales de Kansas City, superando la marca de George Brett. FOTO: AP

El cañonero venezolano ingresó a un selecto grupo de cinco peloteros activos de las Grandes Ligas que poseen el récord de vuelacercas de sus respectivas franquicias

El 25 de julio de 2026 quedó marcado en la historia de los Reales de Kansas City. El venezolano Salvador Pérez conectó el jonrón número 318 de su carrera con la organización, dejando atrás los 317 de George Brett y convirtiéndose en el máximo cañonero de la franquicia.

La hazaña trasciende el récord individual. Pérez pasó a integrar un exclusivo grupo conformado por apenas cinco jugadores activos que ostentan la marca de cuadrangulares en la historia de sus respectivos equipos, un logro que refleja no solo poder ofensivo, sino también permanencia e identificación con una misma organización en una época marcada por los constantes cambios de uniforme.

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Los líderes activos de cuadrangulares por franquicia son:

Mike Trout (Angelinos): 422 jonrones.
Salvador Pérez (Reales): 318.
Giancarlo Stanton (Marlins): 267.
Pete Alonso (Mets): 253.
Manny Machado (Padres): 164.

De ese grupo, Pérez, Trout y Machado continúan defendiendo los colores con los que construyeron su legado, mientras que Stanton y Alonso ya no pertenecen a las organizaciones donde establecieron sus respectivos récords.

Desde su debut en 2011, Salvador Pérez se ha convertido en el rostro de los Reales. Además de liderar al club hacia el campeonato de la Serie Mundial de 2015, ahora suma un nuevo capítulo a su legado al convertirse en el máximo jonronero de Kansas City.

El logro adquiere un valor especial por tratarse de un receptor, una posición que históricamente exige un enorme desgaste físico y en la que pocos jugadores logran mantener una producción ofensiva de ese nivel durante tantos años.

El listado también incluye a Mike Trout, quien encabeza la clasificación con 422 cuadrangulares para los Angelinos. Considerado uno de los mejores peloteros de su generación, el jardinero ha construido un legado basado en su consistencia, poder y fidelidad a la organización desde su llegada a las Grandes Ligas.

Giancarlo Stanton, por su parte, conserva el récord histórico de los Marlins con 267 vuelacercas, pese a haber dejado la franquicia tras su traspaso a los Yankees. En tanto, Pete Alonso se convirtió en el máximo jonronero de los Mets al superar a Darryl Strawberry, mientras que Manny Machado hizo lo propio con los Padres en 2024, consolidándose como una de las principales figuras en la historia del club.

Con 318 cuadrangulares, Salvador Pérez no solo rompió un récord histórico de Kansas City. También reafirmó su lugar entre las grandes leyendas de la franquicia y del béisbol de las Grandes Ligas, donde la combinación de lealtad, longevidad y poder es cada vez más difícil de encontrar.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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