Sam Darnold: ¿cómo pasó de la intrascendencia al estrellato; una historia de ‘cenicienta’

Sam Darnold no llegó al Super Bowl LX como una casualidad ni como un simple beneficiario del sistema. Su presencia con los Seattle Seahawks en el partido más grande de la NFL es la culminación de una travesía marcada por la expectativa, el fracaso temprano, la crítica despiadada y, finalmente, la redención. Es la historia de un quarterback que aprendió a sobrevivir antes de aprender a brillar.

Su nombre comenzó a resonar con fuerza en el futbol americano colegial cuando se convirtió en el rostro de USC. Recluta de alto perfil, Darnold tomó las riendas de los Trojans en 2016 y rápidamente mostró una combinación poco común de brazo potente, movilidad y temple en momentos de presión.

En su etapa universitaria disputó 27 partidos, lanzó para 7,229 yardas, 57 touchdowns y apenas 22 intercepciones, números que lo colocaron entre los mejores quarterbacks del país. En 2017 fue finalista al Trofeo Heisman, consolidando su estatus como una futura estrella de la NFL.

El salto al profesionalismo llegó en el Draft de 2018, cuando los New York Jets apostaron por él con la tercera selección global. Darnold, con apenas 20 años, se convirtió en el quarterback franquicia que debía rescatar a una organización sumida en años de irrelevancia.

Su debut fue prometedor: un pase de touchdown en su primer partido como titular. Sin embargo, el entusiasmo inicial se diluyó rápidamente. La falta de protección, un cuerpo de receptores limitado y constantes cambios de entrenador complicaron su desarrollo.

En tres temporadas con los Jets, Darnold acumuló 8,097 yardas, 45 touchdowns y 39 intercepciones, con un récord como titular de 13–25. Las estadísticas, frías y contundentes, alimentaron la narrativa de un quarterback incapaz de cargar con un equipo.

DE PROYECTO FALLIDO NO LO BAJABAN

Las críticas no tardaron en llegar. Fue etiquetado como un “error de draft”, un proyecto fallido, incluso un símbolo del caos estructural de los Jets. En Nueva York, Sam Darnold pasó de promesa a vilipendiado, cargando con culpas que muchas veces iban más allá de su desempeño.

Buscando un nuevo comienzo, fue enviado a los Carolina Panthers en 2021. Ahí tuvo destellos, pero también inconsistencias. En dos temporadas lanzó 18 touchdowns y 16 intercepciones, sin lograr afianzarse como la respuesta definitiva en la posición.

El punto de inflexión llegó en 2023, cuando aceptó un rol secundario con los San Francisco 49ers. Lejos de los reflectores, Darnold aprendió, observó y reconstruyó su juego, trabajando en la lectura defensiva y la toma de decisiones.

Y VINO EL MILAGRO QUE MINNESOTA NO SUPO APRECIAR

El renacer de Sam Darnold coemnzó con los Minnesota Vikings, organización que apostó por él cuando su valor en la liga parecía en su punto más bajo. Ahí, Darnold encontró estabilidad estructural, un cuerpo técnico comprometido con su desarrollo y un entorno mucho más funcional que el que había tenido en sus primeras experiencias como titular.

Aunque no llegó con la etiqueta de quarterback franquicia, Darnold aprovechó cada oportunidad. En su paso por los Vikings mostró una versión más disciplinada y eficiente, reduciendo errores y mejorando su lectura defensiva. Sus números reflejaron esa evolución: más del 65% de pases completos, una relación positiva entre touchdowns e intercepciones y actuaciones sólidas en partidos clave que mantuvieron al equipo competitivo en momentos críticos de la temporada.

Minnesota le devolvió algo fundamental: confianza. El vestidor reconoció su liderazgo y preparación, y la liga comenzó a verlo nuevamente como un quarterback confiable. Ese periodo con los Vikings fue el puente entre el Darnold cuestionado y el mariscal maduro que Minnesota no supo retener, entonces el destino le daría el lugar que le corresponde.