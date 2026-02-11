Santiago Giménez se iría del AC Milan al terminar el Mundial

La historia de Santiago Giménez y el AC Milan parece tener fecha de caducidad y el club ya tendría al sustituto del delantero mexicano, al que trtarán de negociar para hacerse de un goleador brasileño.

El mercado de fichajes en Europa comienza a entrar en ebullición y uno de los clubes que ya mueve piezas es el cclub italiano ,que trabaja en la planificación de su ataque para el próximo verano. De acuerdo con Tuttosport, la directiva rossonera tiene en la mira a Gabriel Jesus, delantero del Arsenal, como una de sus principales opciones para reforzar la delantera en la siguiente ventana de transferencias.

La posible llegada del brasileño está directamente vinculada al atacante azteca. En el club existe la convicción de que el atacante mexicano podría ser transferido después de la Copa del Mundo, escenario que abriría un hueco en el eje ofensivo y obligaría a fichar a un “9” con experiencia internacional.

La dirigencia del Milan considera que, ante una eventual salida del mexicano, será necesario incorporar a un delantero con recorrido en ligas de alto nivel y capacidad probada frente al arco. En ese perfil encaja Gabriel Jesus, un futbolista con trayectoria en la Premier League y pasado exitoso en el Manchester City.

A sus 28 años, el brasileño no vive su mejor etapa en Londres. En la actual temporada de la Premier League apenas ha sido titular en dos encuentros, condicionado por la fuerte competencia interna y la presencia de atacantes de jerarquía en el Arsenal. Esa falta de protagonismo ha puesto su futuro bajo análisis.

El Milan aparece como uno de los destinos más serios para relanzar su carrera. En San Siro buscan un delantero capaz de garantizar entre 15 y 20 goles por temporada, una cifra que consideran necesaria para competir por la Serie A y en torneos europeos.

No obstante, Gabriel Jesus no es el único nombre en carpeta. También figura como alternativa Moise Kean, actual delantero de la Fiorentina, quien representa una opción más joven y con conocimiento del futbol italiano.

¿JUGARÁ EL ‘CHAQUITO’ EL MUNDIAL 2026?

Mientras el Milan realiza su “casting” ofensivo, el mercado inglés también empieza a generar movimientos que podrían influir en la operación. El Manchester City analiza la incorporación del internacional inglés Elliot Anderson, una negociación que podría desencadenar un efecto dominó entre clubes de la Premier League.

En paralelo, el foco sigue puesto en Santiago Giménez. El delantero mexicano ha vivido una temporada complicada debido a una lesión que lo marginó durante buena parte del curso, afectando su continuidad y reduciendo su presencia en la rotación.

A pesar de ese contexto adverso, Giménez se mantiene en el radar de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, torneo que podría revalorizar su carta y acelerar una eventual transferencia.

En el Milan el mensaje es claro: el futuro de Santiago Giménez puede marcar el rumbo del mercado rossonero. Su posible salida no solo liberaría espacio en la plantilla, sino que activaría una operación estratégica que podría redefinir el ataque del club para la próxima temporada.