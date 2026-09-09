Santiago Ramos, la nueva apuesta del América para la defensa para cubrir a Cáceres

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    Santiago Ramos, la nueva apuesta del América para la defensa para cubrir a Cáceres
    Ramos Mingo llega a las Águilas luego de que al menos cuatro clubes europeos se habían mostrado interesados. FOTO: ANTENA DOS

Las Águilas cerraron la contratación del defensa argentino de 24 años procedente del Bahía de Brasil; firmará por cuatro años por 10 millones de dólares

El América reaccionó con rapidez a la salida de Sebastián Cáceres, quien partió al Celta de Vigo, y encontró en Brasil al refuerzo que buscaba para mantener el equilibrio de su defensa. Santiago Ramos Mingo, central argentino de 24 años, se convertirá en nuevo jugador de las Águilas procedente del Bahía.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, la directiva azulcrema alcanzó un acuerdo para adquirir de manera definitiva los derechos del defensor por 10 millones de dólares entre una cantidad fija y variables por objetivos. El argentino, además, firmará un contrato por cuatro años con el conjunto de Coapa.

La contratación llega después de que la salida de Cáceres al Celta de Vigo dejara un hueco importante en la zaga. Guillermo Almada había trabajado con una defensa que arrancó el Apertura 2026 como una de las mejores del torneo, pero la baja del uruguayo obligó a la directiva a acelerar la búsqueda de un central antes del cierre del mercado.

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Ramos Mingo representa una opción especialmente atractiva por su perfil. Es un defensa central zurdo, condición que le permite ofrecer una alternativa diferente en la salida desde el fondo. También destaca por su velocidad y personalidad, características que podrían llevarlo a competir rápidamente por un puesto en el once titular de Almada.

El argentino se formó en las fuerzas básicas de Boca Juniors y posteriormente emigró a España para incorporarse al Barcelona Atlètic, donde disputó 36 partidos y marcó un gol. Después tuvo una experiencia en Bélgica con el Oud-Heverlee Leuven antes de regresar a Sudamérica para consolidarse con Defensa y Justicia.

Su última etapa fue en el Bahía de Brasil, donde se convirtió en un elemento importante de la defensa. Ramos Mingo disputó 88 partidos con el club brasileño, antes de dar el salto a la Liga MX. Ahora llegará a Coapa como el hombre elegido para ocupar el espacio que dejó Cáceres y reforzar una de las zonas que América considera fundamentales para pelear por el título.

Nota: Hay versiones distintas sobre el desglose exacto del pago —algunas fuentes hablan de 10 millones de dólares con variables, mientras que TUDN reporta una estructura de cinco millones más bonos—, por lo que para la nota conviene manejar 10 MDD como cifra total reportada de la operación.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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