Santiago Ramos, la nueva apuesta del América para la defensa para cubrir a Cáceres

El América reaccionó con rapidez a la salida de Sebastián Cáceres, quien partió al Celta de Vigo, y encontró en Brasil al refuerzo que buscaba para mantener el equilibrio de su defensa. Santiago Ramos Mingo, central argentino de 24 años, se convertirá en nuevo jugador de las Águilas procedente del Bahía.

De acuerdo con información de César Luis Merlo, la directiva azulcrema alcanzó un acuerdo para adquirir de manera definitiva los derechos del defensor por 10 millones de dólares entre una cantidad fija y variables por objetivos. El argentino, además, firmará un contrato por cuatro años con el conjunto de Coapa.

La contratación llega después de que la salida de Cáceres al Celta de Vigo dejara un hueco importante en la zaga. Guillermo Almada había trabajado con una defensa que arrancó el Apertura 2026 como una de las mejores del torneo, pero la baja del uruguayo obligó a la directiva a acelerar la búsqueda de un central antes del cierre del mercado.