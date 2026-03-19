¿Eres fan de Saraperos y Dinos? Invitan a firma de autógrafos este domingo 22 de marzo

En un esfuerzo por acercar a la afición con sus equipos locales, este domingo 22 de marzo se llevará a cabo la décima segunda edición de la Expo Salud & Bienestar en Saltillo, donde los asistentes no solo podrán recorrer módulos enfocados al cuidado personal, sino también convivir con jugadores profesionales de beisbol y futbol americano. El evento, organizado por la CANACINTRA, tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia de peloteros de los Saraperos de Saltillo y elementos del equipo de futbol americano Dinos de Saltillo, quienes participarán en dinámicas de convivencia y firma de autógrafos con los aficionados.

Más allá de la interacción con el público, la jornada representa también una vitrina para jóvenes interesados en el deporte profesional. De acuerdo con la información difundida por los organizadores y los propios equipos, quienes acudan podrán conocer de cerca el entorno de ambas organizaciones, lo que abre la posibilidad de establecer contacto y, en algunos casos, aspirar a procesos de visoreo o futuras oportunidades dentro de estas instituciones deportivas representativas de la ciudad.

La cita será en el Centro de Convenciones de CANACINTRA, ubicado sobre el bulevar Vito Alessio Robles, donde se espera la asistencia de familias completas atraídas por una oferta que combina salud, deporte y entretenimiento. La entrada será gratuita, lo que facilita el acceso a quienes buscan una actividad dominical diferente. Además de la presencia de los equipos, la Expo contará con más de 80 stands relacionados con servicios de salud, bienestar físico, nutrición y actividades recreativas. Este componente busca promover hábitos saludables entre la población, aprovechando la convocatoria que generan los clubes deportivos locales. A través de sus redes sociales, tanto Saraperos como Dinos han extendido la invitación a su afición para sumarse a esta actividad. En sus publicaciones, ambos conjuntos destacan la oportunidad de convivir directamente con los jugadores, invitando a los asistentes a llevar artículos como gorras, jerseys o pelotas para ser firmadas.

La Expo Salud & Bienestar se ha consolidado como un espacio que reúne distintas iniciativas en torno al cuidado integral, pero en esta edición añade el atractivo deportivo como un elemento clave para fortalecer el vínculo entre equipos y comunidad. Con esta combinación, el evento apunta no solo a ofrecer una experiencia cercana con figuras del deporte local, sino también a inspirar a nuevas generaciones que buscan abrirse camino en disciplinas como el beisbol y el futbol americano en Saltillo.

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