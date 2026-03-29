Algodoneros se impone a Saraperos en Saltillo durante el Juego con Causa 2026 del DIF Coahuila

Algodoneros se impone a Saraperos en Saltillo durante el Juego con Causa 2026 del DIF Coahuila

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El Estadio Francisco I. Madero reabrió sus puertas con una buena entrada para un duelo de pretemporada en el que Algodoneros venció 6-2 a Saraperos, un día después de que la Nave Verde se impusiera 10-2 en Torreón

Saraperos
/ 29 marzo 2026
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La pretemporada de los Saraperos de Saltillo vivió un fin de semana de intensidad, beisbol y causa social en Coahuila. Luego de que el sábado la novena saltillense derrotara 10-2 a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Revolución de Torreón, ayer domingo la escuadra lagunera devolvió el golpe al imponerse 6-2 en el Estadio Francisco I. Madero, en un encuentro benéfico a favor del DIF Coahuila.

El compromiso tuvo además un ingrediente especial para la afición local: la reapertura del Estadio Francisco I. Madero tras su remodelación.

$!Algodoneros aprovechó un rally de cuatro anotaciones para encaminar la victoria en Saltillo.
Algodoneros aprovechó un rally de cuatro anotaciones para encaminar la victoria en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En ese escenario, Algodoneros encontró la diferencia desde los primeros episodios y supo manejar el juego para quedarse con la victoria en esta etapa del Spring Training, donde Saraperos continúa afinando detalles rumbo a la campaña 2026.

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Pero el momento clave del encuentro llegó muy temprano. En la segunda entrada, Algodoneros armó un rally de cuatro carreras ante los envíos de Kazuki Yabuta y tomó el control definitivo del partido.

$!El Estadio Francisco I. Madero reabrió sus puertas con ambiente de pretemporada, en un duelo donde Algodoneros superó a Saraperos dentro del Spring Training 2026.
El Estadio Francisco I. Madero reabrió sus puertas con ambiente de pretemporada, en un duelo donde Algodoneros superó a Saraperos dentro del Spring Training 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Unión Laguna pegó primero en la parte alta de la primera entrada, cuando Anthony García produjo la carrera de la quiniela con sencillo al jardín derecho.

Sin embargo, la respuesta de Saraperos fue inmediata y también ilusionó a los asistentes, pues en el cierre del inning los locales le dieron la vuelta a la pizarra con dos anotaciones.

Drew Stankiewicz empujó la primera con un doblete al derecho, mientras que un error del lanzador en un tiro a la inicial permitió la segunda carrera para poner adelante a la novena del sarape.

$!Saraperos y Algodoneros protagonizaron un fin de semana con causa en Coahuila, luego del triunfo saltillense en Torreón y la respuesta lagunera en el Madero.
Saraperos y Algodoneros protagonizaron un fin de semana con causa en Coahuila, luego del triunfo saltillense en Torreón y la respuesta lagunera en el Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Pero el momento clave del encuentro llegó muy temprano. En la segunda entrada, Algodoneros armó un rally de cuatro carreras ante los envíos de Kazuki Yabuta y tomó el control definitivo del partido.

Damond Dues remolcó una con sencillo al izquierdo; después, un error del primera base abrió la puerta para otra anotación.

$!Algodoneros de Unión Laguna respondió en Saltillo y venció 6-2 a Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero, durante un Juego con Causa a beneficio del DIF Coahuila.
Algodoneros de Unión Laguna respondió en Saltillo y venció 6-2 a Saraperos en el Estadio Francisco I. Madero, durante un Juego con Causa a beneficio del DIF Coahuila. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Más adelante Adrián Tovalín y Anthony García produjeron una más cada uno para colocar el marcador 5-2. A partir de ahí, la visita se asentó sobre el diamante y ya no soltó la ventaja.

La ofensiva de Saraperos ya no pudo reaccionar, en gran parte por el trabajo del pitcheo lagunero, que colgó ocho ceros consecutivos desde la segunda entrada para enfriar los bates locales.

$!La afición respondió en la reapertura del Estadio Madero, donde Algodoneros tomó ventaja desde la segunda entrada para imponerse a Saraperos en pretemporada.
La afición respondió en la reapertura del Estadio Madero, donde Algodoneros tomó ventaja desde la segunda entrada para imponerse a Saraperos en pretemporada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Todavía en la novena, Algodoneros añadió una carrera más, otra vez con producción de Damond Dues, para redondear el triunfo por 6-2 en Saltillo.

De acuerdo con la pizarra final, Unión Laguna cerró con cinco carreras, 13 hits y un error.

$!Saraperos y Algodoneros protagonizaron un fin de semana con causa en Coahuila, luego del triunfo saltillense en Torreón y la respuesta lagunera en el Madero.
Saraperos y Algodoneros protagonizaron un fin de semana con causa en Coahuila, luego del triunfo saltillense en Torreón y la respuesta lagunera en el Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Mientras que Saraperos terminó con dos anotaciones, ocho imparables y tres errores defensivos en un juego con duración de 3 horas y 12 minutos.

Más allá del resultado, el fin de semana dejó actividad competitiva para ambos equipos y dos encuentros con causa que también fortalecieron el vínculo entre el beisbol y la afición coahuilense en esta fase de preparación.

$!Algodoneros aprovechó un rally de cuatro anotaciones para encaminar la victoria en Saltillo.
Algodoneros aprovechó un rally de cuatro anotaciones para encaminar la victoria en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Ahora, Saraperos volverá a enfocarse en su siguiente compromiso de Spring Training, programado para el martes a las 7:30 de la tarde en el propio Estadio Francisco I. Madero, donde recibirá a los Acereros de Monclova en otra oportunidad para seguir ajustando piezas antes del arranque de la nueva temporada.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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