Saraperos domina en Torreón y vence a Algodoneros en el Clásico Coahuilense

Los Saraperos de Saltillo confirmaron su buen momento en la pretemporada al imponerse 10-2 a los Algodoneros del Unión Laguna en el Estadio Revolución, en una nueva edición del Clásico Coahuilense que además formó parte de los Juegos con Causa a beneficio del DIF Coahuila. Tal como se anticipaba en la previa, el duelo mantuvo el interés desde las primeras entradas, con dos equipos que en 2025 mostraron paridad, pero que en esta ocasión se inclinó claramente del lado visitante gracias a una ofensiva oportuna y un pitcheo que respondió en momentos clave. Ante una buena entrada en Torreón, Saraperos tomó la iniciativa desde el arranque del encuentro.

En la primera entrada, la novena saltillense fabricó dos carreras que marcaron la pauta. La primera llegó tras un error defensivo a batazo de Missael Rivera, mientras que Fernando Villegas produjo la segunda con un sencillo al jardín central, castigando al abridor Touki Toussaint.

Instagram

Algodoneros encontró reacción en la tercera entrada. Diego Castillo impulsó la primera carrera con una rola dentro del cuadro y, poco después, Alfonso Rivas conectó un imparable al jardín derecho que permitió a Isan Díaz anotar el empate momentáneo, encendiendo a la afición local. Sin embargo, ese impulso fue contenido rápidamente. El momento clave del encuentro llegó en la quinta entrada, cuando Saraperos desató un rally de cinco carreras que rompió el empate y prácticamente sentenció el juego. Brandon Villarreal encabezó el ataque con un doblete productor, seguido por Giovanny Brusa, Chris Carter y Ramón Ríos, quienes aprovecharon el relevo lagunero para ampliar la ventaja de forma considerable. La ofensiva de la Nave Verde se mantuvo activa en los innings posteriores. En la sexta entrada sumaron dos carreras más, con Anthony García y nuevamente Ramón Ríos produciendo, mientras que en la séptima, un lanzamiento descontrolado permitió que Kevin Armenta anotara la décima carrera que cerró la cuenta. En el montículo, Saraperos mostró solidez con una labor colectiva. Shoh Ishikawa abrió con dos entradas, seguido por Neftalí Feliz, quien permitió las únicas dos carreras del rival. A partir de ahí, el bullpen respondió con eficacia a través de Félix Ramírez, Cameron Cotter, Daniel Juárez y Enderson Franco, quienes mantuvieron el control del juego hasta el final.

Instagram

Por parte de Unión Laguna, el cuerpo técnico dio oportunidad a jóvenes lanzadores como Julio Rangel, Chris Lozoya y Jorge Franco, quienes enfrentaron el inning más complicado del encuentro. También destacó el debut de Hatsunory Hirai, quien logró colgar un cero en su presentación. LA SERIE CONTINÚA Más allá del resultado, el encuentro mantuvo el objetivo social de la serie, destinada a recaudar fondos para cirugías auditivas en menores de Coahuila. La actividad continuará este domingo a las 17:00 horas, cuando Saraperos reciba a Unión Laguna en el Estadio Francisco I. Madero, en Saltillo, para el segundo duelo con causa, donde se espera nuevamente una buena respuesta de la afición y un partido competitivo entre ambas novenas. Al igual que este primer encuentro, el juego podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de Saraperos, ampliando el alcance de esta iniciativa que busca impactar fuera del diamante.

Publicidad