Dorados vs Saraperos: horario y previa de la serie en el Francisco I. Madero

Los Saraperos de Saltillo regresarán al Estadio Francisco I. Madero este martes 14 de julio para abrir una nueva serie ante los Dorados de Chihuahua, un duelo entre dos equipos que buscan aferrarse a sus opciones matemáticas de alcanzar la postemporada en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol. El primer juego está programado para las 19:30 horas y enfrentará a dos novenas que ocupan los últimos puestos del sector cuando la fase regular entra en su tramo decisivo.

Saltillo llega con marca de 28 victorias y 42 derrotas, ubicándose por encima de Chihuahua, que registra 27 triunfos y 45 descalabros. La diferencia entre ambos clubes es mínima, pero el margen de error prácticamente ha desaparecido para los dos equipos. La novena saltillense afronta la serie después de perder dos de tres juegos en el Clásico Coahuilense ante los Acereros de Monclova. Además, en semanas recientes también dejó escapar una serie frente a los Tecos de los Dos Laredos, resultados que han complicado su posición en la tabla.

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Por ello, el regreso al Madero representa una oportunidad para reencontrarse con la victoria y sumar resultados que le permitan mantenerse en la pelea. Buena parte de las expectativas ofensivas recaen en Christian Villanueva, uno de los bateadores más productivos del equipo durante la campaña. Del otro lado estarán unos Dorados que llegan con renovada confianza luego de protagonizar uno de los encuentros más ofensivos de la temporada. Chihuahua derrotó 18-13 a los Rieleros de Aguascalientes el pasado domingo, rompiendo una racha negativa y encontrando impulso en un momento importante del calendario. La figura de ese triunfo fue Joel Flores, quien escribió su nombre en los libros de récords al completar el ciclo, conectando sencillo, doble, triple y cuadrangular en el mismo encuentro.

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Antecedentes de una rivalidad pareja Los enfrentamientos entre Saraperos y Dorados durante la temporada 2026 han estado marcados por marcadores abultados y finales cerrados. En mayo, Saltillo se impuso con autoridad por 13-4 gracias a una ofensiva encabezada por Christian Villanueva y Óscar Colás. Un mes después, Chihuahua visitó el Madero y ganó los dos primeros juegos de la serie. Sin embargo, los Saraperos evitaron la barrida al imponerse 5-4 en diez entradas, dejando tendidos a los Dorados ante su afición. Con ambos equipos ubicados en la parte baja de la Zona Norte, la serie representa más que tres juegos en el calendario. Para Saraperos y Dorados, cada victoria puede marcar la diferencia en el intento por mantenerse con vida rumbo a la recta final de la temporada.