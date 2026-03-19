Escándalo de amaño en futbol mexicano: Reboceros de La Piedad separa a 8 jugadores

El problema de las apuestas y el amaño de partidos vuelve a sacudir al futbol mexicano. Esta vez, el foco está en Reboceros de La Piedad, equipo de la Liga Premier, luego de que se diera a conocer la separación de ocho futbolistas por su presunta implicación en maniobras para alterar resultados. De acuerdo con lo reportado por David Medrano y retomado por diversos medios este jueves, La Piedad detectó que ocho jugadores habrían participado en siete encuentros relacionados con amaño, por lo que fueron apartados del plantel y se perfilaba su salida definitiva del club. La información también señala que la directiva entregó a la Liga Premier dos videos en los que un par de futbolistas reconocen su participación y explican que recibían dinero e indicaciones en Guadalajara para influir en los siguientes partidos.

Videos y confesiones agravan el caso de La Piedad La gravedad del caso no solo radica en el número de implicados, sino en la posible existencia de pruebas directas. Según los reportes publicados este jueves, los materiales enviados por el club a la Liga Premier muestran testimonios de jugadores que aceptan haber recibido instrucciones y pagos para ejecutar las acciones pactadas dentro del terreno de juego.

Este nuevo episodio aparece apenas días después de otra denuncia en la misma categoría. En Héroes de Zaci FC, también de Liga Premier, trascendió que dos futbolistas fueron abordados en Texcoco para ofrecerles dinero a cambio de que un partido tuviera al menos tres goles. Los jugadores no aceptaron y, días más tarde, fueron levantados y golpeados, situación que obligó al club a cambiar de sede y jugar en instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol para reforzar la seguridad.

Los antecedentes de amaño en el futbol mexicano en los últimos dos años El escándalo de La Piedad no es un hecho aislado. El antecedente más fuerte llegó el 15 de febrero de 2025, cuando la Comisión Disciplinaria de la FMF anunció sanciones acumuladas por 57 años contra siete futbolistas involucrados en apuestas y manipulación de partidos: seis de Real Apodaca FC, de Liga Premier, y uno de Correcaminos de la UAT, de Liga de Expansión. El organismo informó además que el caso sería notificado a la FIFA. Meses después, el 29 de abril de 2025, la propia Comisión Disciplinaria castigó con seis años de suspensión a una jugadora de Mazatlán FC Femenil tras una investigación por manipulación de partidos en el Clausura 2025. La FMF señaló que la futbolista quedó inhabilitada para cualquier actividad relacionada con el futbol profesional. A esos expedientes se añade el caso reciente de Atlético Morelia, donde reportes periodísticos señalaron que jugadores del entorno del club eran investigados por un presunto amaño vinculado a apuestas, lo que confirma que la problemática se ha extendido entre distintas categorías del balompié nacional.

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