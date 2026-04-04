Manny Barreda reporta con Saraperos y apunta al campeonato en 2026

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Saraperos
/ 4 abril 2026
    Manny Barreda reporta con Saraperos y apunta al campeonato en 2026
    El lanzador derecho vivirá su segunda campaña con el equipo del sarape. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Manny Barreda se reportó al campamento de Saraperos de Saltillo con la meta de aportar experiencia y buscar el campeonato en la temporada 2026 de la LMB

El experimentado lanzador derecho Manny Barreda se integró este día a los entrenamientos de los Saraperos de Saltillo, en el arranque de la preparación rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El pitcher, originario de Sahuarita, Arizona, se prepara para encarar su campaña número 21 como profesional y la segunda vistiendo la franela del equipo saltillense. Durante la temporada 2025, Barreda registró marca de 7 victorias y 4 derrotas, con un total de 98.1 entradas lanzadas, consolidándose como una pieza confiable en la rotación.

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Luego de varios meses de intensa actividad, el derecho reportó motivado al campamento, destacando tanto el ambiente dentro del equipo como las mejoras en la casa de los Saraperos. “Estoy muy contento de regresar con mis compañeros y de volver a Saltillo. Me sorprendió el gran trabajo de la directiva con el cambio del césped sintético; el terreno está en perfectas condiciones y el estadio luce muy bien. Estoy muy emocionado por esta nueva temporada”, señaló.

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Barreda también habló sobre su reciente participación con la selección nacional en el Clásico Mundial de Beisbol, una experiencia que calificó como significativa en su trayectoria. “Siempre es un orgullo representar a México. Fue una gran experiencia en mi carrera; estoy contento con lo que me tocó hacer ante Estados Unidos, aunque también queda la decepción de no poder lograr un resultado histórico”, comentó.

Además, el lanzador viene de una destacada actuación en la temporada invernal con los Tomateros de Culiacán dentro de la Liga Mexicana del Pacífico, donde reiteró su compromiso de aportar al equipo en cada salida. “Fue una buena temporada en lo personal. Aunque no se ha conseguido el campeonato, he buscado hacer mi trabajo para ayudar al equipo”, apuntó.

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Con experiencia acumulada en escenarios como la Serie del Caribe y competencias internacionales, Barreda asume un rol importante dentro del staff de pitcheo de Saltillo. Su enfoque, sin embargo, está en lo colectivo.

“Quiero poner buenos números y ayudar al equipo a ganar el campeonato. Más allá de marcas personales, mi objetivo es que el equipo gane y podamos conseguir el título”, concluyó.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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