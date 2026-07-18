Saraperos remonta con rally de seis carreras, vence a Charros y empata la serie en Guadalajara
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Christian Villanueva y Fernando Villegas pegaron jonrones consecutivos para impulsar la reacción de la Nave Verde en el Panamericano
Saraperos de Saltillo convirtió una noche de frustración en una remontada explosiva. Con seis carreras en la séptima entrada, la Nave Verde venció 6-4 a Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano, empató la serie y ahora dejó todo listo para el duelo definitivo de este domingo en Guadalajara.
Durante seis episodios, el ataque coahuilense no encontró la llave ante el pitcheo local. Charros abrió la pizarra en la tercera, cuando Allen Córdoba conectó sencillo al jardín derecho y produjo el 1-0. En la cuarta, Jeremy Arocho remolcó otra con una bola ocupada, mientras Seby Zavala aprovechó un error en el tiro del receptor hacia la intermedia para ampliar la diferencia a 3-0.
Christian Villanueva detonó la rebelión con un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo. Sin permitir que el Panamericano se recuperara, Fernando Villegas castigó el siguiente envío con otro jonrón por la misma zona: vuelacercas espalda con espalda que encendieron a la novena visitante.
El ataque no se detuvo. Emmanuel Rivera pegó sencillo al jardín central para impulsar dos anotaciones y completar la voltereta; después Óscar Colás remolcó la sexta con imparable al derecho. En apenas un inning, Saraperos pasó del 0-3 al 6-3 y silenció a los 8 mil 779 aficionados reunidos en el inmueble tapatío.
Charros intentó regresar en la octava con jonrón solitario de Dwight Smith Jr., pero Jesús Cruz apagó la amenaza. El cerrador retiró cuatro outs sin aceptar hit, recetó tres ponches y consiguió su salvamento 13 de la temporada.
Erich Uelmen obtuvo el triunfo tras lanzar seis entradas, permitir cuatro hits y tres carreras -dos limpias-, además de ponchar a siete. Elkin Alcalá cargó con la derrota. Villegas, además de conectar su quinto cuadrangular del año, alcanzó los 450 imparables en la Liga Mexicana de Beisbol.
Con el triunfo, Saraperos mejoró su marca a 30-45 y Charros quedó con registro de 39-37. La serie está empatada 1-1 y este domingo el Estadio Panamericano definirá al ganador.