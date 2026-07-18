Saraperos remonta con rally de seis carreras, vence a Charros y empata la serie en Guadalajara

Saraperos de Saltillo convirtió una noche de frustración en una remontada explosiva. Con seis carreras en la séptima entrada, la Nave Verde venció 6-4 a Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano, empató la serie y ahora dejó todo listo para el duelo definitivo de este domingo en Guadalajara.

Durante seis episodios, el ataque coahuilense no encontró la llave ante el pitcheo local. Charros abrió la pizarra en la tercera, cuando Allen Córdoba conectó sencillo al jardín derecho y produjo el 1-0. En la cuarta, Jeremy Arocho remolcó otra con una bola ocupada, mientras Seby Zavala aprovechó un error en el tiro del receptor hacia la intermedia para ampliar la diferencia a 3-0.

Christian Villanueva detonó la rebelión con un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo. Sin permitir que el Panamericano se recuperara, Fernando Villegas castigó el siguiente envío con otro jonrón por la misma zona: vuelacercas espalda con espalda que encendieron a la novena visitante.