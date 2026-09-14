Se oyen lamentos: Yankees dejan ir a mexicano y ahora brilla como prospecto de los Dodgers

La historia cambió el 5 de febrero de 2024 , cuando los Yankees adquirieron al relevista zurdo Caleb Ferguson procedente de los Dodgers. Para concretar el movimiento, Nueva York envió a Los Ángeles a Matt Gage y Christian Zazueta .

Zazueta, nacido en Navojoa, Sonora, el 7 de octubre de 2004 , fue firmado por los Yankees el 17 de enero de 2022 por 110 mil dólares , dentro del periodo de firmas internacionales. En aquel momento era un proyecto de largo plazo que comenzó su carrera profesional en la Liga de Verano Dominicana.

Los movimientos entre los New York Yankees y los Los Angeles Dodgers suelen tener repercusión inmediata, pero algunos adquieren otra dimensión con el paso del tiempo. Ese es el caso del mexicano Christian Zazueta , un derecho sonorense que fue enviado de Nueva York a Los Ángeles en 2024 y que actualmente aparece como uno de los prospectos más interesantes de la organización angelina.

Ferguson llegaba al Bronx después de una buena temporada con los Dodgers: en 2023 registró 3.43 de efectividad, 70 ponches y tres salvamentos en 60.1 entradas. Sin embargo, su paso por Nueva York terminó apenas unos meses después. El 30 de julio de 2024 fue enviado a los Astros de Houston, cerrando una etapa breve con los Yankees.

Mientras tanto, Zazueta comenzó a mostrar en el sistema de los Dodgers el potencial que había convencido originalmente a los Yankees para firmarlo. Su primera temporada después del cambio no fue sencilla. En 2024 tuvo problemas en Clase A, pero el mexicano dio un giro importante al año siguiente.

En 2025 terminó con marca de 7-2 y efectividad de 2.41 en 67.1 entradas, además de registrar 81 ponches y apenas 16 bases por bolas. Su rendimiento le permitió ser nombrado Pitcher del Año de las Ligas Menores de los Dodgers mediante el Branch Rickey Award.

Ese reconocimiento no fue casualidad. Zazueta se convirtió en uno de los brazos jóvenes que más llamaron la atención dentro de la organización y comenzó a escalar posiciones en los rankings de prospectos.

Para 2026, MLB Pipeline lo colocó como el prospecto número 8 de los Dodgers, con una proyección estimada de llegada a Grandes Ligas para 2028. Sus evaluaciones de scouting le otorgan 60 a su recta, 60 al cambio, 50 al slider y 55 al control, con una calificación global de 55.

Su recta trabaja normalmente entre 92 y 95 millas por hora y puede alcanzar las 97 mph, mientras que el cambio de velocidad es considerado uno de sus principales argumentos para neutralizar bateadores. El slider completa un repertorio que todavía tiene margen de crecimiento.

ZAZUETA YA SE ECHÓ A LA BOLSA LA DOBLE-A

El sonorense comenzó 2026 entre los diferentes niveles del sistema de los Dodgers y recibió una oportunidad con los Tulsa Drillers de Doble-A a partir de junio.

En su primera salida en ese nivel dejó una muestra de lo que puede hacer. El 7 de agosto consiguió su primera victoria en Doble-A, trabajando seis entradas en blanco y permitiendo solamente dos hits frente a Corpus Christi.

Las estadísticas más recientes disponibles muestran que Zazueta acumula en 2026, entre sus diferentes niveles, 3.65 de efectividad, 144 ponches y un WHIP de 0.97 en 103.2 entradas, cifras que reflejan el crecimiento que ha tenido desde que salió de la organización de Nueva York.

Además, Baseball America lo ubicó entre los 100 mejores prospectos de MLB en 2026, mientras que otros rankings lo mantienen dentro de la parte alta del sistema de los Dodgers.

TAMBIÉN DESPERTÓ INTERÉS ENTRE LOS COLECCIONISTAS

El crecimiento de Zazueta ocurre justo cuando Bowman Chrome 2026 puso nuevamente bajo los reflectores a numerosos prospectos internacionales. Baseball America incluyó al mexicano entre los jugadores con tarjetas “1st Bowman” que los coleccionistas debían seguir en la nueva edición.

Sin embargo, conviene matizar una parte de la historia original: no encontré fuentes confiables que respalden que sus tarjetas autografiadas ya hayan superado los 3,000 dólares o que su “1st Bowman Auto” sea oficialmente la carta más cotizada del set. Por ello, esos precios no deberían presentarse como un hecho confirmado sin identificar ventas concretas y verificables.

Lo que sí está confirmado es que Zazueta aparece entre los prospectos destacados de Bowman Chrome 2026, precisamente en un momento en el que su valor como jugador ha aumentado de manera considerable.

La comparación entre Zazueta y Ferguson resulta inevitable. Los Yankees necesitaban reforzar su bullpen y apostaron por un relevista zurdo que había tenido buenos números con los Dodgers. Ferguson terminó saliendo de Nueva York antes de terminar la temporada 2024, mientras que Zazueta continuó su desarrollo en Los Ángeles.

Eso no significa que el canje pueda calificarse definitivamente como un desastre para los Yankees: Zazueta todavía no ha debutado en Grandes Ligas y su desarrollo continúa. Pero el contraste comienza a ser llamativo.

El mexicano pasó de ser una firma internacional de 110 mil dólares a convertirse en uno de los principales prospectos de los Dodgers, con una recta que alcanza las 97 mph, un cambio de velocidad destacado y proyección como posible abridor de rotación.

Con apenas 21 años, Zazueta todavía tiene camino por recorrer antes de llegar a las Grandes Ligas. MLB Pipeline proyecta actualmente su llegada para 2028, aunque una progresión más rápida podría modificar ese calendario.

Por ahora, la historia ya resulta llamativa: los Yankees firmaron al mexicano, posteriormente lo incluyeron en un canje por Caleb Ferguson y los Dodgers terminaron convirtiéndolo en uno de sus brazos jóvenes más prometedores.

Para Nueva York, será cuestión de esperar para saber si aquella decisión termina siendo simplemente un movimiento más o uno de esos canjes que, con los años, se convierten en una cuenta pendiente.