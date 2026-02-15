¿Se repetirá la historia? Los Eagles estarían trabajando en el pronto reemplazo de Jalen Hurts

¿Se repite la historia en Filadelfia? La pregunta vuelve a tomar fuerza tras una temporada 2025 decepcionante para los Philadelphia Eagles, muy lejos del nivel que mostró Jalen Hurts después del Super Bowl LVII. La ofensiva perdió consistencia, el equipo quedó eliminado antes de lo esperado y, de pronto, lo que parecía una base sólida volvió a llenarse de dudas.

Con el Draft de la NFL 2026 cada vez más cerca, el debate ya no es un simple rumor. En las oficinas del equipo se analiza si conviene reforzar la posición de quarterback, no necesariamente para reemplazar a Hurts de inmediato, sino para protegerse ante cualquier escenario.

El insider Zach Berman ha explicado que elegir a un pasador no sería un mensaje directo contra Hurts. La historia respalda esa lectura: Howie Roseman ha seleccionado quarterbacks en ocho de sus 15 Drafts como gerente general. No es improvisación, es una filosofía clara: invertir constantemente en la posición más importante del campo.

El problema es el contrato. Hurts firmó un acuerdo por 255 millones de dólares hasta 2028, cifra que complica cualquier movimiento drástico por el impacto en el tope salarial y el llamado dinero muerto. Pensar en un sustituto inmediato en primera ronda luce financieramente inviable. Aun así, la irregularidad mostrada en las últimas dos campañas obliga a la gerencia a preguntarse si necesita un respaldo más sólido.

Hoy el grupo de quarterbacks incluye a Tanner McKee, con buenas condiciones físicas pero poca experiencia real, y a Kyle McCord, seleccionado en sexta ronda como proyecto a desarrollar. La estructura confirma que en Filadelfia siempre hay competencia interna y nunca se deja la posición descubierta.

Bajo esa lógica, reclutar un mariscal en 2026 —aunque sea en rondas medias— encajaría con el método habitual de la franquicia. No se trata de debilitar públicamente a Hurts, sino de prevenir escenarios adversos. En la NFL moderna, tener un suplente preparado puede marcar la diferencia entre sobrevivir a una lesión o perder la temporada.

El reto para la directiva será manejar el discurso: respaldar a su quarterback franquicia mientras planifica a largo plazo. Roseman entiende que en esta liga la profundidad es poder. Mejor que sobre talento en la posición de QB a que falte cuando el calendario se vuelve implacable.