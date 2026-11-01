Sospechas sobre el VAR: Fernando Guerrero denuncia presencia de personas ajenas en el Rayados vs Xolos

La polémica arbitral volvió a encenderse en la Liga MX, esta vez por una acción supuestamente ocurrida detrás de las cámaras, dentro de la sala del Video Assistant Referee (VAR). El empate 3-3 entre Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, quedó acompañado de una denuncia que puso bajo la lupa los procedimientos de los responsables del videoarbitraje. El señalamiento fue realizado por el ex árbitro Fernando Guerrero, quien exhibió una situación que consideró irregular y pidió explicaciones a las autoridades del futbol mexicano. A través de sus redes sociales, Guerrero compartió una imagen de la transmisión en la que, según su interpretación, el AVAR y el observador del VAR intercambiaban puntos de vista con una persona que se encontraba detrás de ellos. El ex árbitro calificó el episodio como escandaloso y cuestionó que hubiera alguien más participando o interviniendo en las conversaciones dentro del Video Operation Room (VOR), nombre que recibe la sala desde donde se supervisan las revisiones arbitrales.

“¡Escandaloso! No entiende Arbitraje MX que solo puede estar en el VOR (sala VAR) el operador, VAR, AVAR y el observador”, publicó Guerrero en su cuenta de redes sociales. Su reclamo no terminó ahí. También lanzó un mensaje directo a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a las autoridades encargadas del arbitraje: “Pongan orden y sean transparentes”, escribió. ¿QUÉ DICE EL PROTOCOLO INTERNACIONAL? La controversia tiene como punto de referencia las disposiciones de la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las reglas del futbol. Su protocolo establece que solamente las personas autorizadas pueden ingresar a la sala VOR o comunicarse con el VAR, el AVAR y los operadores de repeticiones durante un partido. Esto significa que la discusión no se limita a cuántas personas aparecen en la cabina, sino a determinar quién era el individuo señalado por Guerrero, qué función desempeñaba y si contaba con autorización para estar ahí. El protocolo también contempla que puede existir más de un AVAR y uno o varios operadores de repeticiones, dependiendo de las necesidades técnicas del encuentro. Por ello, la presencia de una persona adicional no constituye automáticamente una infracción: lo determinante es que esté autorizada. UN ANTECEDENTE QUE AUMENTA LA PRESIÓN La discusión sobre quién puede ingresar a las salas de videoarbitraje no es nueva en el futbol mexicano. Meses atrás, después de una controversia durante el encuentro entre Atlético de San Luis y Pumas, la Comisión de Árbitros tuvo que emitir una aclaración pública. En aquella ocasión, el organismo sostuvo que el procedimiento se había realizado correctamente y que el protocolo VAR contempla la participación de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las reglas. Fernando Guerrero también había cuestionado entonces la presencia de personas dentro de la cabina.

El nuevo señalamiento vuelve a colocar bajo presión a las autoridades arbitrales, especialmente por la exigencia de transparencia en un torneo en el que las decisiones del videoarbitraje suelen generar controversia entre clubes, jugadores y aficionados. Por ahora, el señalamiento de Fernando Guerrero no equivale a una infracción arbitral comprobada. La explicación de la Comisión de Árbitros será importante para conocer la identidad y las funciones de la persona que aparece en las imágenes, así como para determinar si su presencia estaba contemplada dentro de los procedimientos autorizados. La exigencia del exsilbante apunta directamente a un asunto que afecta la credibilidad del arbitraje mexicano: si el VAR debe ofrecer garantías de imparcialidad, sus procedimientos también deben ser claros y estar sujetos a explicaciones públicas.