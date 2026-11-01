Sospechas sobre el VAR: Fernando Guerrero denuncia presencia de personas ajenas en el Rayados vs Xolos

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Sospechas sobre el VAR: Fernando Guerrero denuncia presencia de personas ajenas en el Rayados vs Xolos
    El señalamiento no equivale a una infracción comprobada. La explicación de la Comisión de Árbitros será importante para conocer la identidad y las funciones de la persona que aparece en las imágenes. FOTO: CAPTURA DE VIDEO

El ex árbitro asegura que el AVAR y el observador intercambiaban opiniones con una persona ubicada detrás de ellos y exige explicaciones a la FMF

La polémica arbitral volvió a encenderse en la Liga MX, esta vez por una acción supuestamente ocurrida detrás de las cámaras, dentro de la sala del Video Assistant Referee (VAR).

El empate 3-3 entre Rayados de Monterrey y Xolos de Tijuana, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026, quedó acompañado de una denuncia que puso bajo la lupa los procedimientos de los responsables del videoarbitraje. El señalamiento fue realizado por el ex árbitro Fernando Guerrero, quien exhibió una situación que consideró irregular y pidió explicaciones a las autoridades del futbol mexicano.

A través de sus redes sociales, Guerrero compartió una imagen de la transmisión en la que, según su interpretación, el AVAR y el observador del VAR intercambiaban puntos de vista con una persona que se encontraba detrás de ellos.

El ex árbitro calificó el episodio como escandaloso y cuestionó que hubiera alguien más participando o interviniendo en las conversaciones dentro del Video Operation Room (VOR), nombre que recibe la sala desde donde se supervisan las revisiones arbitrales.

Arsenal rompe una sequía de 14 años en Anfield: vence 1-0 al Liverpool y es líder de la Premier League

“¡Escandaloso! No entiende Arbitraje MX que solo puede estar en el VOR (sala VAR) el operador, VAR, AVAR y el observador”, publicó Guerrero en su cuenta de redes sociales.

Su reclamo no terminó ahí. También lanzó un mensaje directo a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y a las autoridades encargadas del arbitraje: “Pongan orden y sean transparentes”, escribió.

¿QUÉ DICE EL PROTOCOLO INTERNACIONAL?

La controversia tiene como punto de referencia las disposiciones de la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las reglas del futbol. Su protocolo establece que solamente las personas autorizadas pueden ingresar a la sala VOR o comunicarse con el VAR, el AVAR y los operadores de repeticiones durante un partido.

Esto significa que la discusión no se limita a cuántas personas aparecen en la cabina, sino a determinar quién era el individuo señalado por Guerrero, qué función desempeñaba y si contaba con autorización para estar ahí.

El protocolo también contempla que puede existir más de un AVAR y uno o varios operadores de repeticiones, dependiendo de las necesidades técnicas del encuentro. Por ello, la presencia de una persona adicional no constituye automáticamente una infracción: lo determinante es que esté autorizada.

UN ANTECEDENTE QUE AUMENTA LA PRESIÓN

La discusión sobre quién puede ingresar a las salas de videoarbitraje no es nueva en el futbol mexicano. Meses atrás, después de una controversia durante el encuentro entre Atlético de San Luis y Pumas, la Comisión de Árbitros tuvo que emitir una aclaración pública.

En aquella ocasión, el organismo sostuvo que el procedimiento se había realizado correctamente y que el protocolo VAR contempla la participación de personal autorizado para supervisar y garantizar el cumplimiento de las reglas. Fernando Guerrero también había cuestionado entonces la presencia de personas dentro de la cabina.

El nuevo señalamiento vuelve a colocar bajo presión a las autoridades arbitrales, especialmente por la exigencia de transparencia en un torneo en el que las decisiones del videoarbitraje suelen generar controversia entre clubes, jugadores y aficionados.

Por ahora, el señalamiento de Fernando Guerrero no equivale a una infracción arbitral comprobada. La explicación de la Comisión de Árbitros será importante para conocer la identidad y las funciones de la persona que aparece en las imágenes, así como para determinar si su presencia estaba contemplada dentro de los procedimientos autorizados.

La exigencia del exsilbante apunta directamente a un asunto que afecta la credibilidad del arbitraje mexicano: si el VAR debe ofrecer garantías de imparcialidad, sus procedimientos también deben ser claros y estar sujetos a explicaciones públicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arbitros
Futbol

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


XOLOS DE TIJUANA
Liga MX
Rayados del Monterrey

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
true

Saltillo: Nuestro pasado

true

Morena y el recurso cada vez más cínico de responsabilizar al pasado
CUARTOSCURO

INE: Un árbitro sin credibilidad
El SMN pronostica lluvias fuertes en Baja California y Sonora, rachas de hasta 60 km/h y temperaturas de -5 °C en zonas serranas.

Frente frío 4 amenaza a México: estos estados del norte tendrán lluvias fuertes, viento y temperaturas bajo cero
Llegan los “angelitos”, niños fallecidos, a quienes se les ofrecen dulces, juguetes y panecillos. También es conocido como el Día de Todos los Santos.

Día de Muertos 2026: ¿Qué ánimas se recuerdan en la ofrenda el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos?
El pliego petitorio de las y los estudiantes manifestados insiste en la solución de casos de acoso sexual y mejoramiento de instalaciones educativas.

Resaltan afectación a negocios con el plantón estudiantil del Tec Saltillo
Johan Vásquez volvió a completar los 90 minutos con el Genoa, que derrotó 2-1 al Lecce como visitante y alcanzó el undécimo lugar de la Serie A.

Johan Vásquez es titular en victoria del Genoa ante Lecce y se acerca al Top 10 de la Serie A
Lautaro Di Lollo celebra el gol de cabeza que permitió a Boca Juniors vencer a River Plate en un Superclásico marcado por dos expulsiones.

Boca Juniors vence 1-0 a River Plate en polémico Superclásico argentino