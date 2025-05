Steelers y Aaron Rodgers, como telenovela juvenil: el equipo espera a que el quarterback le llegue el amor

En plena temporada baja de la NFL, los Pittsburgh Steelers están en una situación particular. Mientras arrancan sus entrenamientos voluntarios (OTAs), aún falta una pieza clave en el equipo: su mariscal de campo principal. Por ahora tienen a Mason Rudolph, al novato Will Howard, además de Skylar Thompson, lo que deja claro que hay incertidumbre en la posición. Y aunque no hay confirmación, el nombre de Aaron Rodgers sigue rondando con fuerza.

Rodgers ha mostrado poco interés en participar en OTAs y minicamps en el pasado. Ya sea con los Jets o con los Packers, ha priorizado su vida personal sobre las actividades de pretemporada, incluso llegó a irse de viaje a Egipto en lugar de unirse a su equipo. Aun con ese historial, los Steelers no lo han presionado. Parecen estar dispuestos a esperar, entendiendo que Rodgers es un caso especial.

Pittsburgh ha manejado la situación con cuidado. No han apostado todo a Rodgers, pero tampoco han cerrado la puerta. Firmaron a Mason Rudolph como una opción segura, capaz de mantener el rumbo si Rodgers no llega.

Mientras tanto, Will Howard ha empezado a mostrar cosas interesantes en los entrenamientos, lo que sugiere que el equipo se está preparando para cualquier escenario. Aun así, la idea es clara: si tienen la oportunidad, quieren a Rodgers.

El veterano mariscal ha dicho que, por ahora, su vida personal es su prioridad. Aunque es comprensible, esa postura deja a los Steelers en una posición incómoda mientras intentan definir su futuro en la posición más importante del campo. Con equipos como los Vikings y los Giants aparentemente fuera de la pelea, las opciones de Rodgers se reducen, y Pittsburgh parece ser el destino más probable.

La decisión de Rodgers tendrá un gran impacto. Si se une a los Steelers, su experiencia y liderazgo podrían cambiar por completo el panorama del equipo. Si no lo hace, el equipo tendrá que ajustar sus planes y expectativas.

Esta historia entre Rodgers y los Steelers es más que una simple negociación de temporada baja. Es una muestra de cómo los intereses personales y las metas profesionales se cruzan en la NFL. Lo que decida Rodgers no solo afectará a Pittsburgh, sino que también podría influir en toda la liga. Su futuro, sea con los Steelers o en otro lugar, está a punto de escribir un nuevo capítulo en una carrera ya llena de historia.

RODGERS NO DESCARTA RETIRARSE COMO JUGADOR DE LOS PACKERS

El veterano quarterback de 41 años y campeón del Super Bowl XLV dejó abierta la posibilidad de retirarse con los Green Bay Packers, el equipo que lo seleccionó en el Draft de 2005.

Rodgers, quien ha sido nombrado Jugador Más Valioso de la NFL en cuatro ocasiones, reconoció que cerrar su carrera con el equipo que lo vio crecer como profesional tendría un valor especial, sobre todo por los ejemplos que vio en su infancia como aficionado de los San Francisco 49ers.

“Crecí siendo fan de los 49ers y muchos de mis ídolos se retiraron ahí. Jerry Rice, aunque jugó en otros tres equipos, regresó y se retiró en San Francisco. Entiendo lo significativo que puede ser eso. Pero si no lo hago, ¿eso cambiaría la forma en que me ven en Green Bay?”, comentó el mariscal.

Mientras Rodgers se toma su tiempo para decidir, tanto los Packers como los Steelers —y toda la NFL— permanecen atentos al desenlace de la carrera de uno de los mariscales más destacados de su generación.