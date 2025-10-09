Taekwondo coahuilense brilla en Colombia: Amaite Castañeda y Mateo Sandoval ganan oro en el Kids World Open

Los coahuilenses Amaite Castañeda Zamarripa y Mateo Sebastián Sandoval Delgado tuvieron una sobresaliente participación en el Kids World Open Taekwondo Championships 2025, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Sogamoso, Colombia, y reunió a más de mil competidores de distintos países del continente.

Amaite Castañeda Zamarripa se proclamó campeona en la categoría Cadete dentro de la división de los más de 55 kilogramos, demostrando potencia y técnica ante rivales de alto nivel.

Por su parte, Mateo Sandoval se llevó la medalla de oro en la categoría Infantil dentro de la división de más de 54 kilogramos, consolidándose como una de las promesas del taekwondo juvenil mexicano.

TE PUEDE INTERESAR: Paloma Ibarra, orgullo de Saltillo, se corona campeona internacional en Colombia