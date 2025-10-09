Taekwondo coahuilense brilla en Colombia: Amaite Castañeda y Mateo Sandoval ganan oro en el Kids World Open

/ 9 octubre 2025
    Taekwondo coahuilense brilla en Colombia: Amaite Castañeda y Mateo Sandoval ganan oro en el Kids World Open
    Bajo la guía del entrenador Juan Carlos Martínez, los jóvenes talentos Amaite Castañeda y Mateo Sandoval brillaron en la tercera edición del Kids World Open Taekwondo Championships. FOTO: INEDEC

Los jóvenes taekwondoínes de Coahuila conquistaron el primer lugar en el Kids World Open Taekwondo Championships celebrado en Sogamoso, Colombia, reafirmando el talento mexicano en el tatami internacional

Los coahuilenses Amaite Castañeda Zamarripa y Mateo Sebastián Sandoval Delgado tuvieron una sobresaliente participación en el Kids World Open Taekwondo Championships 2025, evento que se llevó a cabo en la ciudad de Sogamoso, Colombia, y reunió a más de mil competidores de distintos países del continente.

Amaite Castañeda Zamarripa se proclamó campeona en la categoría Cadete dentro de la división de los más de 55 kilogramos, demostrando potencia y técnica ante rivales de alto nivel.

Por su parte, Mateo Sandoval se llevó la medalla de oro en la categoría Infantil dentro de la división de más de 54 kilogramos, consolidándose como una de las promesas del taekwondo juvenil mexicano.

Amaite Castañeda Zamarripa y Mateo Sandoval subieron a lo más alto del podio en el Kids World Open Taekwondo Championships, representando con orgullo a Coahuila y a México.
Amaite Castañeda Zamarripa y Mateo Sandoval subieron a lo más alto del podio en el Kids World Open Taekwondo Championships, representando con orgullo a Coahuila y a México. FOTO: INEDEC

Además, el entrenador coahuilense Juan Carlos Martínez formó parte de la delegación mexicana que viajó al certamen, aportando su experiencia y liderazgo durante la competencia, que celebró su tercera edición con sede en tierras cafeteras.

El Kids World Open Taekwondo Championships contó con la participación de atletas procedentes de México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Bolivia y Colombia, y se realizó con el aval de la Unión Panamericana de Taekwondo y la Federación Mundial de Taekwondo (WT).

Los coahuilenses Amaite Castañeda y Mateo Sandoval conquistaron el oro en el torneo internacional celebrado en Sogamoso, Colombia, reafirmando el nivel del taekwondo juvenil mexicano.
Los coahuilenses Amaite Castañeda y Mateo Sandoval conquistaron el oro en el torneo internacional celebrado en Sogamoso, Colombia, reafirmando el nivel del taekwondo juvenil mexicano. FOTO: INEDEC

Con estas medallas, Coahuila reafirma su posición como una de las potencias nacionales en formación de talentos dentro del taekwondo, disciplina que continúa cosechando logros internacionales para México.

Con información del Inedec

