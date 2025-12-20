Antonio Mohamed pide disculpas públicas en TUDN tras el altercado con David Faitelson en la Final

Luego de la polémica generada tras la Final del Apertura 2025 de la Liga MX, Antonio Mohamed ofreció disculpas públicas por el altercado que protagonizó con David Faitelson durante la transmisión de TUDN, momentos después de que Toluca se coronara campeón ante Tigres.

El estratega de los Diablos Rojos, visiblemente más calmado que en la noche de la Final, reconoció que su reacción fue inapropiada y asumió la responsabilidad por lo ocurrido en plena celebración del título, el cual significó el bicampeonato para el club escarlata.

Durante su participación en el programa Línea de 4, Mohamed fue directo al ofrecer una disculpa abierta tanto a la audiencia como a la televisora, aceptando que se dejó llevar por la emoción del momento.

