Antonio Mohamed pide disculpas públicas en TUDN tras el altercado con David Faitelson en la Final
El técnico bicampeón con Toluca reconoció su error tras el título ante Tigres y ofreció una disculpa pública por su reacción contra David Faitelson
Luego de la polémica generada tras la Final del Apertura 2025 de la Liga MX, Antonio Mohamed ofreció disculpas públicas por el altercado que protagonizó con David Faitelson durante la transmisión de TUDN, momentos después de que Toluca se coronara campeón ante Tigres.
El estratega de los Diablos Rojos, visiblemente más calmado que en la noche de la Final, reconoció que su reacción fue inapropiada y asumió la responsabilidad por lo ocurrido en plena celebración del título, el cual significó el bicampeonato para el club escarlata.
Durante su participación en el programa Línea de 4, Mohamed fue directo al ofrecer una disculpa abierta tanto a la audiencia como a la televisora, aceptando que se dejó llevar por la emoción del momento.
“Quería pedirle disculpas públicas a ustedes, a toda la audiencia, por mi exabrupto. Me siento avergonzado por eso”, expresó el técnico argentino.
Mohamed explicó que los comentarios realizados en la previa del partido lo afectaron emocionalmente y que, tras conseguir el campeonato, reaccionó de manera impulsiva.
“Se me cruzaron los cables de vuelta, dije lo que sentía en ese momento y se lo dije en la cara”, reconoció.
El entrenador campeón fue enfático al señalar que su conducta no debe repetirse y que entiende que las críticas forman parte del fútbol profesional, aunque insistió en que su reacción fue incorrecta.
“Una disculpa a todos, no tiene que suceder eso”, agregó Mohamed, dejando claro que no existe ningún problema con la cadena televisiva y que su molestia fue personal.
Finalmente, el “Turco” aseguró que no hubo intención de llegar a una agresión física y dio por cerrado el episodio, enfocándose ahora en lo deportivo tras una temporada histórica para Toluca, que volvió a lo más alto del fútbol mexicano.