Alcaraz avanza a Semifinales de las ATP Finals y asegura el número uno del ranking ATP

Tenis
/ 13 noviembre 2025
    Alcaraz avanzó a Semifinales de las ATP Finals tras un cierre perfecto en su sector. FOTO: EFE

Carlos Alcaraz derrotó a Lorenzo Musetti en Turín para clasificar a semifinales y garantizar el número uno del ranking ATP al cierre de 2025

Carlos Alcaraz firmó este jueves una de sus victorias más importantes del año en las ATP Finals 2025 al imponerse a Lorenzo Musetti en Turín, un resultado que no solo le dio el pase a las Semifinales del torneo de maestros, sino que también confirmó matemáticamente su posición como número uno del ranking ATP al final de la temporada.

DOMINIO DEL ESPAÑOL EN TURÍN

El español llegó a la última jornada de la Fase de Grupos con registro perfecto y dependiendo de sí mismo para avanzar. Frente a él estaba Musetti, impulsado por el apoyo local y obligado a ganar para mantenerse con vida.

Sin embargo, Alcaraz controló el ritmo del partido, aceleró en los momentos clave y neutralizó el tenis agresivo del italiano para sellar una victoria determinante.

El triunfo aseguró que Alcaraz terminara como líder del Grupo Jimmy Connors, un sector en el que supo imponer jerarquía desde su primer duelo. Esta solidez le permitió evitar combinaciones externas y avanzar directamente a la ronda de los cuatro mejores.

ASEGURA EL NÚMERO UNO DEL MUNDO

Más allá del boleto a semifinales, el resultado tuvo un impacto histórico: Alcaraz garantizó el número uno del ranking ATP al cierre del año.

La ecuación era clara: con una victoria más en la Fase de Grupos, el murciano aseguraba quedarse con el número uno, y la consiguió ante Musetti con autoridad.

Este logro lo coloca nuevamente como la referencia del tenis mundial, consolidando una temporada en la que mantuvo regularidad en Masters 1000, Grand Slams y ahora en las ATP Finals.

LO QUE VIENE PARA ALCARAZ

Con su clasificación sellada, Alcaraz encara las Semifinales con la confianza en alto y la posibilidad de cerrar el torneo levantando el título.

Su nivel y consistencia en Turín lo posicionan como uno de los favoritos para coronarse y dar un golpe de autoridad rumbo al 2026.

Temas


Tenis
resultados
Rankings

Localizaciones


Turín

Organizaciones


ATP

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

