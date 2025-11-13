Alcaraz avanza a Semifinales de las ATP Finals y asegura el número uno del ranking ATP

Carlos Alcaraz firmó este jueves una de sus victorias más importantes del año en las ATP Finals 2025 al imponerse a Lorenzo Musetti en Turín, un resultado que no solo le dio el pase a las Semifinales del torneo de maestros, sino que también confirmó matemáticamente su posición como número uno del ranking ATP al final de la temporada. DOMINIO DEL ESPAÑOL EN TURÍN El español llegó a la última jornada de la Fase de Grupos con registro perfecto y dependiendo de sí mismo para avanzar. Frente a él estaba Musetti, impulsado por el apoyo local y obligado a ganar para mantenerse con vida. TE PUEDE INTERESAR: Tío de Luis Rubiales es detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’ Sin embargo, Alcaraz controló el ritmo del partido, aceleró en los momentos clave y neutralizó el tenis agresivo del italiano para sellar una victoria determinante.

El triunfo aseguró que Alcaraz terminara como líder del Grupo Jimmy Connors, un sector en el que supo imponer jerarquía desde su primer duelo. Esta solidez le permitió evitar combinaciones externas y avanzar directamente a la ronda de los cuatro mejores. ASEGURA EL NÚMERO UNO DEL MUNDO Más allá del boleto a semifinales, el resultado tuvo un impacto histórico: Alcaraz garantizó el número uno del ranking ATP al cierre del año. La ecuación era clara: con una victoria más en la Fase de Grupos, el murciano aseguraba quedarse con el número uno, y la consiguió ante Musetti con autoridad. Este logro lo coloca nuevamente como la referencia del tenis mundial, consolidando una temporada en la que mantuvo regularidad en Masters 1000, Grand Slams y ahora en las ATP Finals. LO QUE VIENE PARA ALCARAZ Con su clasificación sellada, Alcaraz encara las Semifinales con la confianza en alto y la posibilidad de cerrar el torneo levantando el título.

Su nivel y consistencia en Turín lo posicionan como uno de los favoritos para coronarse y dar un golpe de autoridad rumbo al 2026.