Tío de Luis Rubiales es detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’

La presentación del libro “Matar a Rubiales” en Madrid terminó en un episodio inesperado luego de que el tío de Luis Rubiales irrumpiera en el evento y lanzara huevos al exmandatario de la Real Federación Española de Fútbol.

El acto, celebrado en el Espacio Eventize, se vio momentáneamente interrumpido cuando el joven entró al recinto gritando y arrojó los huevos hacia el escenario, provocando sorpresa entre los asistentes y daños en una de las pantallas colocadas detrás del autor.

LA DETENCIÓN DEL AGRESOR

Elementos de la Policía Nacional actuaron de inmediato y detuvieron al tío de Rubiales, quien fue trasladado bajo cargos preliminares por daños materiales y alteración del orden público.

TE PUEDE INTERESAR: Emmanuel Clase es detenido en Nueva York por presunto vínculo con apuestas ilegales