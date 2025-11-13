Tío de Luis Rubiales es detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’

/ 13 noviembre 2025
    Tío de Luis Rubiales es detenido tras lanzarle huevos en la presentación de su libro ‘Matar a Rubiales’
    Policía y asistentes controlaron el altercado provocado por el sobrino de Rubiales en pleno lanzamiento del libro. FOTO: X

El expresidente de la RFEF vivió un momento tenso durante la presentación de su libro, cuando su tío le lanzó huevos y terminó detenido por la policía

La presentación del libro “Matar a Rubiales” en Madrid terminó en un episodio inesperado luego de que el tío de Luis Rubiales irrumpiera en el evento y lanzara huevos al exmandatario de la Real Federación Española de Fútbol.

El acto, celebrado en el Espacio Eventize, se vio momentáneamente interrumpido cuando el joven entró al recinto gritando y arrojó los huevos hacia el escenario, provocando sorpresa entre los asistentes y daños en una de las pantallas colocadas detrás del autor.

LA DETENCIÓN DEL AGRESOR

Elementos de la Policía Nacional actuaron de inmediato y detuvieron al tío de Rubiales, quien fue trasladado bajo cargos preliminares por daños materiales y alteración del orden público.

TE PUEDE INTERESAR: Emmanuel Clase es detenido en Nueva York por presunto vínculo con apuestas ilegales

Testigos señalaron que el agresor actuó de manera directa contra el expresidente federativo, aunque no logró alcanzar de lleno a Rubiales gracias a la intervención del personal de seguridad.

REACCIÓN DE LUIS RUBIALES

Rubiales se levantó de su asiento e intentó acercarse a su familiar, pero organizadores y asistentes lo contuvieron para evitar una confrontación mayor. Más tarde, declaró que su preocupación principal fue la presencia de niños y una mujer embarazada en la sala.

También lamentó que un suceso de este tipo ensombreciera la presentación de su libro, el cual aborda su versión de los hechos tras el escándalo generado por el beso a Jenni Hermoso en 2023.

La obra, publicada por la editorial Última Línea, repasa la caída de Rubiales tras el polémico episodio posterior al Mundial Femenil 2023 y expone lo que él considera una persecución mediática y política en su contra.

