US Open 2026: Tiafoe logra remontada épica y Sabalenka sobrevive al límite rumbo a Semifinales

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    US Open 2026: Tiafoe logra remontada épica y Sabalenka sobrevive al límite rumbo a Semifinales
    Frances Tiafoe celebra con euforia en el Arthur Ashe Stadium; Aryna Sabalenka suspira de alivio tras asegurar su pase a la antesala del título. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Tenis
Us Open
resultados

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Aryna Sabalenka

Organizaciones


ATP
WTA

El estadounidense revirtió un 0-2 en contra frente a Alex Michelsen, mientras que la número uno del mundo necesitó llegar hasta el súper ‘tie-break’ para mantener vivo su sueño del tricampeonato en Nueva York

La jornada de Cuartos de Final del US Open 2026 entregó dos de los encuentros más electrizantes del torneo sobre el cemento del Arthur Ashe Stadium.

En una muestra absoluta de resiliencia, el estadounidense Frances Tiafoe y la bielorrusa Aryna Sabalenka sellaron sus boletos a las Semifinales del último Grand Slam de la temporada, superando batallas que los llevaron al límite físico y mental.

Para Tiafoe (11° sembrado), la clasificación llegó tras protagonizar una hazaña inolvidable ante su afición.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/julian-quinones-nominado-al-balon-de-oro-2026-mexico-vuelve-tras-19-anos-LH23351569

El carismático tenista local se repuso de un severo déficit de dos parciales frente a su joven compatriota Alex Michelsen, imponiéndose con un marcador final de 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10-6).

Impulsado por el clamor de la grada, Tiafoe quebró en los momentos críticos y dominó el ‘tie-break’ decisivo en el quinto set para acceder a su tercera semifinal en Flushing Meadows.

Por su parte, el camino de la número uno del circuito WTA no estuvo libre de dramatismo. Sabalenka, quien persigue un histórico tricampeonato en Nueva York, fue llevada al extremo por la checa Linda Noskova.

La bielorrusa sobrevivió a sus propias inconsistencias con el servicio para llevarse un triunfo agónico por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (10-7).

Su potente derecha en la muerte súbita le permitió evitar la eliminación y mantener intacta su racha.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tenis
Us Open
resultados

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Aryna Sabalenka

Organizaciones


ATP
WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Zedillo y su deuda neoliberal

Zedillo y su deuda neoliberal
true

Consuelo de tontos: La torpe apuesta de Morena

Luis Enrique Cruz, trabajador de una tienda en Puebla, evitó que una niña de cuatro años fuera atropellada y recibió un reconocimiento y 20 mil pesos.

Trabajador salva a niña de 4 años de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos de recompensa
Ángel Aguilar, exasistente de Farath Coronel, acusó al fallecido de presuntas agresiones sexuales, físicas y laborales, así como de amenazas durante su empleo.

Exasistente de Farath Coronel lo acusa de abuso sexual, violencia y explotación laboral
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Heredar una casa, terreno o patrimonio en México no necesariamente implica esperar hasta el fallecimiento.

¿Testamento, donación o usufructo?... cuál es la mejor manera y la más económica de heredar tus bienes en México
Vico Escorcia da vida a una Rosita Alvírez redefinida, alejándose del estigma del corrido para visibilizar los mecanismos de la violencia de género.

Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra
Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección mexicana que disputó el Mundial, de ahí en adelante su nivel bajó considerablemente.

¿Se le acabó el gas? Chivas vuela alto, pero Brian Gutiérrez pierde terreno en el Rebaño