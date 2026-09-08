US Open 2026: Tiafoe logra remontada épica y Sabalenka sobrevive al límite rumbo a Semifinales
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El estadounidense revirtió un 0-2 en contra frente a Alex Michelsen, mientras que la número uno del mundo necesitó llegar hasta el súper ‘tie-break’ para mantener vivo su sueño del tricampeonato en Nueva York
La jornada de Cuartos de Final del US Open 2026 entregó dos de los encuentros más electrizantes del torneo sobre el cemento del Arthur Ashe Stadium.
En una muestra absoluta de resiliencia, el estadounidense Frances Tiafoe y la bielorrusa Aryna Sabalenka sellaron sus boletos a las Semifinales del último Grand Slam de la temporada, superando batallas que los llevaron al límite físico y mental.
Para Tiafoe (11° sembrado), la clasificación llegó tras protagonizar una hazaña inolvidable ante su afición.
El carismático tenista local se repuso de un severo déficit de dos parciales frente a su joven compatriota Alex Michelsen, imponiéndose con un marcador final de 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6 (10-6).
Impulsado por el clamor de la grada, Tiafoe quebró en los momentos críticos y dominó el ‘tie-break’ decisivo en el quinto set para acceder a su tercera semifinal en Flushing Meadows.
Por su parte, el camino de la número uno del circuito WTA no estuvo libre de dramatismo. Sabalenka, quien persigue un histórico tricampeonato en Nueva York, fue llevada al extremo por la checa Linda Noskova.
La bielorrusa sobrevivió a sus propias inconsistencias con el servicio para llevarse un triunfo agónico por 7-6 (1), 3-6 y 7-6 (10-7).
Su potente derecha en la muerte súbita le permitió evitar la eliminación y mantener intacta su racha.