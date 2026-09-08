US Open 2026: Tiafoe logra remontada épica y Sabalenka sobrevive al límite rumbo a Semifinales

La jornada de Cuartos de Final del US Open 2026 entregó dos de los encuentros más electrizantes del torneo sobre el cemento del Arthur Ashe Stadium.

En una muestra absoluta de resiliencia, el estadounidense Frances Tiafoe y la bielorrusa Aryna Sabalenka sellaron sus boletos a las Semifinales del último Grand Slam de la temporada, superando batallas que los llevaron al límite físico y mental.

Para Tiafoe (11° sembrado), la clasificación llegó tras protagonizar una hazaña inolvidable ante su afición.