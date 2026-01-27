Coco Gauff queda eliminada en Cuartos del Australian Open y Carlos Alcaraz avanza a Semifinales

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/ 27 enero 2026
    Coco Gauff queda eliminada en Cuartos del Australian Open y Carlos Alcaraz avanza a Semifinales
    Carlos Alcaraz celebra su triunfo en los Cuartos de Final del Australian Open, instancia en la que aseguró su pase a semifinales, a diferencia de Coco Gauff, quien quedó eliminada en el mismo tramo del torneo. FOTO: AP

El Australian Open vivió una jornada contrastante: Gauff se despidió del torneo, mientras que Alcaraz confirmó su candidatura al título al instalarse entre los cuatro mejores en Melbourne

Coco Gauff, tercera cabeza de serie del Australian Open 2026, fue eliminada en los Cuartos de Final del primer Grand Slam de la temporada tras caer de forma contundente ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-1, 6-2 en apenas 59 minutos de juego en la Rod Laver Arena.

La norteamericana, de 21 años y actual top 3 del ranking WTA, tuvo un día para el olvido con numerosos errores no forzados y pocas respuestas ante el tenis sólido de Svitolina, que se mete así en su primera semifinal en Melbourne Park.

La derrota marca la tercera eliminación consecutiva de Gauff en cuartos de final en este torneo, tras haber llegado a esa instancia en ediciones previas.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece José Guadalupe Chávez Baeza, primer jugador firmado por Saraperos de Saltillo

La estadounidense, campeona del US Open, manifestó su frustración después del partido y criticó la difusión de imágenes suyas rompiendo una raqueta tras el encuentro, argumentando que buscaba un espacio privado para liberar tensiones y pidió mayor privacidad para los jugadores en torneos del circuito.

En el cuadro masculino, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, cumplió con los pronósticos y avanzó a las Semifinales del Australian Open por primera vez en su carrera.

El español dominó al local Alex de Miñaur con un tenis agresivo y consistente, imponiéndose por 7-5, 6-2, 6-1 para romper su barrera de Cuartos en Melbourne y acercarse al sueño de completar un Career Grand Slam, todas las finales de Grand Slam del circuito, algo que aún no ha logrado.

Alcaraz, que había superado previamente a rivales como Tommy Paul para llegar a esta instancia, se medirá en las Semifinales al alemán Alexander Zverev, finalista del torneo en 2025.

Con su triunfo, el murciano también mantiene viva su ambición de conquistar su primer título en Australia y consolidarse en lo más alto del tenis mundial.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abierto De Australia
Tenis
resultados

Localizaciones


MELBOURNE

Organizaciones


ATP
WTA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

Cuidado con el PT, presidenta Sheinbaum
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Durante una conferencia de prensa, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habló sobre uno de los casos en tendencia más relevantes, recientemente: la desaparición de la influencer ‘La Nicholette’.

Fiscalía de Sinaloa y Ejército coordinaron rescate de ‘La Nicholette’; EU dio seguimiento
El 2 de febrero es una de las fechas señaladas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso oficial, en conmemoración del día 5 de febrero (Día de la Constitución Mexicana).

Ley Federal del Trabajo: Este debe ser tu salario si trabajas el 2 de febrero, día de descanso oficial
Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
La delegación del Colegio Nicolás Bravo representó a Coahuila y a México en la Americas Cup 2026 realizada en Orlando, Florida.

Oro y platas para Coahuila en la Americas Cup 2026 de patinaje sobre ruedas