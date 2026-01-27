Coco Gauff queda eliminada en Cuartos del Australian Open y Carlos Alcaraz avanza a Semifinales
El Australian Open vivió una jornada contrastante: Gauff se despidió del torneo, mientras que Alcaraz confirmó su candidatura al título al instalarse entre los cuatro mejores en Melbourne
Coco Gauff, tercera cabeza de serie del Australian Open 2026, fue eliminada en los Cuartos de Final del primer Grand Slam de la temporada tras caer de forma contundente ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-1, 6-2 en apenas 59 minutos de juego en la Rod Laver Arena.
La norteamericana, de 21 años y actual top 3 del ranking WTA, tuvo un día para el olvido con numerosos errores no forzados y pocas respuestas ante el tenis sólido de Svitolina, que se mete así en su primera semifinal en Melbourne Park.
La derrota marca la tercera eliminación consecutiva de Gauff en cuartos de final en este torneo, tras haber llegado a esa instancia en ediciones previas.
La estadounidense, campeona del US Open, manifestó su frustración después del partido y criticó la difusión de imágenes suyas rompiendo una raqueta tras el encuentro, argumentando que buscaba un espacio privado para liberar tensiones y pidió mayor privacidad para los jugadores en torneos del circuito.
En el cuadro masculino, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, cumplió con los pronósticos y avanzó a las Semifinales del Australian Open por primera vez en su carrera.
El español dominó al local Alex de Miñaur con un tenis agresivo y consistente, imponiéndose por 7-5, 6-2, 6-1 para romper su barrera de Cuartos en Melbourne y acercarse al sueño de completar un Career Grand Slam, todas las finales de Grand Slam del circuito, algo que aún no ha logrado.
Alcaraz, que había superado previamente a rivales como Tommy Paul para llegar a esta instancia, se medirá en las Semifinales al alemán Alexander Zverev, finalista del torneo en 2025.
Con su triunfo, el murciano también mantiene viva su ambición de conquistar su primer título en Australia y consolidarse en lo más alto del tenis mundial.