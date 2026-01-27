Coco Gauff queda eliminada en Cuartos del Australian Open y Carlos Alcaraz avanza a Semifinales

Coco Gauff, tercera cabeza de serie del Australian Open 2026, fue eliminada en los Cuartos de Final del primer Grand Slam de la temporada tras caer de forma contundente ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-1, 6-2 en apenas 59 minutos de juego en la Rod Laver Arena.

La norteamericana, de 21 años y actual top 3 del ranking WTA, tuvo un día para el olvido con numerosos errores no forzados y pocas respuestas ante el tenis sólido de Svitolina, que se mete así en su primera semifinal en Melbourne Park.

La derrota marca la tercera eliminación consecutiva de Gauff en cuartos de final en este torneo, tras haber llegado a esa instancia en ediciones previas.

La estadounidense, campeona del US Open, manifestó su frustración después del partido y criticó la difusión de imágenes suyas rompiendo una raqueta tras el encuentro, argumentando que buscaba un espacio privado para liberar tensiones y pidió mayor privacidad para los jugadores en torneos del circuito.