Destanee Aiava deja el tenis profesional a los 25: ‘Amenazas, racismo y misoginia marcaron mi carrera’
La jugadora señaló que la cultura del tenis perpetúa racismo, misoginia, homofobia y hostilidad, y criticó amenazas de apostadores y comentarios en redes sociales
La tenista australiana Destanee Aiava anunció que se retirará del tenis profesional al finalizar esta temporada, a los 25 años, tras un mensaje crítico hacia el entorno del circuito. A través de sus redes sociales, describió al tenis como un “novio tóxico” y explicó que se aleja de un ambiente que considera excluyente y dañino para quienes no encajan en ciertos moldes.
En su publicación, Aiava lanzó críticas directas a distintos actores del ecosistema deportivo. “Quiero mandarles un enorme ‘que se jodan’ a todos los miembros de la comunidad del tenis que alguna vez me han hecho sentir menos”, escribió. Señaló también a apostadores que le enviaron amenazas de odio o de muerte, así como a usuarios anónimos en redes sociales que comentaron de manera constante sobre su cuerpo y su rendimiento.
De origen samoano, la jugadora cuestionó la estructura cultural del deporte. Afirmó que, detrás de los “trajes blancos y las tradiciones”, existe una dinámica que consideró “racista, misógina, homofóbica y hostil” hacia quienes no cumplen con determinados estándares.
A pesar de las críticas, Aiava reconoció aspectos positivos de su carrera. Recordó los países que visitó, las amistades que construyó y la plataforma que el tenis le brindó para compartir su historia. También mencionó los desafíos económicos que enfrentó, en los que destinó todos sus recursos para consolidarse en el circuito profesional.
La australiana dedicó un mensaje especial a la comunidad de las Islas del Pacífico, especialmente a Samoa, tierra de origen de su familia. Se dijo orgullosa de haber competido en un escenario que, según destacó, “no fue diseñado” para personas como ella, y de haber inspirado a niñas y niños de su comunidad que buscan abrirse paso en el deporte de alto rendimiento.
Sin embargo, Aiava también enumeró los costos personales de su carrera. Señaló que el tenis afectó su relación con el cuerpo, su salud, su entorno familiar y su autoestima. Relató un episodio que vivió a los 17 años, que calificó como un punto de inflexión: “Estaba desprevenida y era peligrosamente ingenua ante las consecuencias de confiar en la gente equivocada. La trayectoria de mi carrera nunca volvió a ser la misma después de eso”, apuntó.
SU TRAYECTORIA
Nacida en Melbourne, hija de padre neozelandés de ascendencia samoana y madre de Samoa Americana, Aiava alcanzó el puesto 147 del ranking mundial de la WTA y conquistó 24 títulos en el circuito ITF. En 2017 participó en el cuadro principal del Australian Open, convirtiéndose en la primera jugadora nacida en 2000 o después en competir en un Grand Slam. Entre sus logros se encuentran ocho apariciones en Majors, una victoria en el Australian Open 2025 y un triunfo ante una jugadora top 10, Aryna Sabalenka, en Rosmalen 2019. Su última participación en la WTA fue en el Australian Open de esta temporada, donde cayó en primera ronda de dobles junto a Maddison Inglis.