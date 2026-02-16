Destanee Aiava deja el tenis profesional a los 25: ‘Amenazas, racismo y misoginia marcaron mi carrera’

La tenista australiana Destanee Aiava anunció que se retirará del tenis profesional al finalizar esta temporada, a los 25 años, tras un mensaje crítico hacia el entorno del circuito. A través de sus redes sociales, describió al tenis como un “novio tóxico” y explicó que se aleja de un ambiente que considera excluyente y dañino para quienes no encajan en ciertos moldes.

En su publicación, Aiava lanzó críticas directas a distintos actores del ecosistema deportivo. “Quiero mandarles un enorme ‘que se jodan’ a todos los miembros de la comunidad del tenis que alguna vez me han hecho sentir menos”, escribió. Señaló también a apostadores que le enviaron amenazas de odio o de muerte, así como a usuarios anónimos en redes sociales que comentaron de manera constante sobre su cuerpo y su rendimiento.

De origen samoano, la jugadora cuestionó la estructura cultural del deporte. Afirmó que, detrás de los “trajes blancos y las tradiciones”, existe una dinámica que consideró “racista, misógina, homofóbica y hostil” hacia quienes no cumplen con determinados estándares.