Djokovic llega a 100 victorias en Melbourne y avanza en el Australian Open 2026

Novak Djokovic inició su camino en el Australian Open 2026 con una victoria clara y sin sobresaltos frente al español Pedro Martínez, en un partido que volvió a colocar su nombre en los registros históricos del torneo. El serbio se impuso con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2 para alcanzar su triunfo número 100 en Melbourne Park, una cifra que refuerza su relación con el primer Grand Slam de la temporada.

A sus 38 años, Djokovic, máximo ganador de torneos Major con 24 títulos, busca en Australia su campeonato número 25 y el undécimo en este certamen. Con este resultado, el tenista nacido en Belgrado quedó a solo dos victorias de igualar la marca de Roger Federer, quien terminó su carrera con 102 triunfos en el llamado Happy Slam. El serbio apunta a superar ese registro en una edición en la que disputa su decimonovena participación y accede por decimonovena ocasión a la segunda ronda.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones

El balance de Djokovic en Melbourne Park ahora es de 100 triunfos y apenas 10 derrotas, convirtiéndose en el tercer Grand Slam donde alcanza el centenar de victorias. El único torneo grande donde aún no llega a esa cifra es el US Open, donde suma 95 partidos ganados por 15 perdidos.