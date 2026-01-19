Djokovic llega a 100 victorias en Melbourne y avanza en el Australian Open 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/ 19 enero 2026
    Djokovic llega a 100 victorias en Melbourne y avanza en el Australian Open 2026
    El serbio busca en Australia su título número 25 de Grand Slam y el undécimo en este torneo. FOTO: AP

En la misma jornada, Daniil Medvedev avanzó de ronda y cortó una racha de 370 días sin ganar un partido de Grand Slam

Novak Djokovic inició su camino en el Australian Open 2026 con una victoria clara y sin sobresaltos frente al español Pedro Martínez, en un partido que volvió a colocar su nombre en los registros históricos del torneo. El serbio se impuso con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2 para alcanzar su triunfo número 100 en Melbourne Park, una cifra que refuerza su relación con el primer Grand Slam de la temporada.

A sus 38 años, Djokovic, máximo ganador de torneos Major con 24 títulos, busca en Australia su campeonato número 25 y el undécimo en este certamen. Con este resultado, el tenista nacido en Belgrado quedó a solo dos victorias de igualar la marca de Roger Federer, quien terminó su carrera con 102 triunfos en el llamado Happy Slam. El serbio apunta a superar ese registro en una edición en la que disputa su decimonovena participación y accede por decimonovena ocasión a la segunda ronda.

TE PUEDE INTERESAR: Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones

El balance de Djokovic en Melbourne Park ahora es de 100 triunfos y apenas 10 derrotas, convirtiéndose en el tercer Grand Slam donde alcanza el centenar de victorias. El único torneo grande donde aún no llega a esa cifra es el US Open, donde suma 95 partidos ganados por 15 perdidos.

Tras el encuentro, Djokovic reconoció la relevancia del momento sin exageraciones. Señaló que llegar a las 100 victorias es especial y que seguir haciendo historia ha sido una fuente de motivación, sobre todo en la etapa final de su carrera, donde cada objetivo alcanzado le impulsa a mantener un alto nivel competitivo.

El siguiente reto para el serbio será ante el italiano Francesco Maestrelli, de 23 años, quien avanzó desde la fase de clasificación. Maestrelli logró su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam al vencer al francés Terence Atmane en cinco sets. Será un duelo inédito, con Djokovic partiendo como amplio favorito, pero con el enfoque puesto en administrar esfuerzos a lo largo del torneo.

En otro de los encuentros destacados de la jornada, Daniil Medvedev también selló su pase a la segunda ronda, poniendo fin a una racha complicada en torneos de Grand Slam. El ruso superó al neerlandés Jesper de Jong por 7-5, 6-2 y 7-6(7-2) en la Margaret Court Arena. Con este resultado, Medvedev logró su primera victoria en un Major después de 370 días.

El triunfo confirmó su buen inicio de temporada, luego de ganar el Brisbane International, y dejó su marca del año en 6-0. Medvedev, undécimo preclasificado, enfrentará en la siguiente ronda al francés Quentin Halys, con la intención de extender su buen momento en Melbourne.

Temas


Abierto De Australia
Tenis
resultados

Localizaciones


MELBOURNE

Personajes


Daniil Medvedev
Novak Djokovic

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La doctrina Donroe

La doctrina Donroe
true

Historia de un valiente
Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

Sheinbaum explica despido de mil 900 trabajadores en GM Coahuila y espera buenas noticias para AHMSA

El trend 2016 surgió con el fin de reflexionar sobre quién éramos y qué hacíamos hace 10 años.

¿Qué es el trend 2016? Famosos, marcas y streaming se unen para recordar ese año
La Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina están siendo una ayuda esencial para millones de familias mexicanas.

¿Cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina en 2026?
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
La presidenta Claudia Sheinbaum conmemoró los 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez durante La Mañanera del Pueblo, cerrando la conferencia con la emblemática canción El Rey.

Sheinbaum recuerda a José Alfredo Jiménez a 100 años de su natalicio con ‘El Rey’
Cuatro equipos, dos partidos y un objetivo común: llegar al Super Bowl del 8 de febrero

Finales de Conferencia NFL: equipos clasificados, horarios y transmisiones