Djokovic llega a 100 victorias en Melbourne y avanza en el Australian Open 2026
En la misma jornada, Daniil Medvedev avanzó de ronda y cortó una racha de 370 días sin ganar un partido de Grand Slam
Novak Djokovic inició su camino en el Australian Open 2026 con una victoria clara y sin sobresaltos frente al español Pedro Martínez, en un partido que volvió a colocar su nombre en los registros históricos del torneo. El serbio se impuso con parciales de 6-3, 6-2 y 6-2 para alcanzar su triunfo número 100 en Melbourne Park, una cifra que refuerza su relación con el primer Grand Slam de la temporada.
A sus 38 años, Djokovic, máximo ganador de torneos Major con 24 títulos, busca en Australia su campeonato número 25 y el undécimo en este certamen. Con este resultado, el tenista nacido en Belgrado quedó a solo dos victorias de igualar la marca de Roger Federer, quien terminó su carrera con 102 triunfos en el llamado Happy Slam. El serbio apunta a superar ese registro en una edición en la que disputa su decimonovena participación y accede por decimonovena ocasión a la segunda ronda.
El balance de Djokovic en Melbourne Park ahora es de 100 triunfos y apenas 10 derrotas, convirtiéndose en el tercer Grand Slam donde alcanza el centenar de victorias. El único torneo grande donde aún no llega a esa cifra es el US Open, donde suma 95 partidos ganados por 15 perdidos.
Tras el encuentro, Djokovic reconoció la relevancia del momento sin exageraciones. Señaló que llegar a las 100 victorias es especial y que seguir haciendo historia ha sido una fuente de motivación, sobre todo en la etapa final de su carrera, donde cada objetivo alcanzado le impulsa a mantener un alto nivel competitivo.
El siguiente reto para el serbio será ante el italiano Francesco Maestrelli, de 23 años, quien avanzó desde la fase de clasificación. Maestrelli logró su primera victoria en el cuadro principal de un Grand Slam al vencer al francés Terence Atmane en cinco sets. Será un duelo inédito, con Djokovic partiendo como amplio favorito, pero con el enfoque puesto en administrar esfuerzos a lo largo del torneo.
En otro de los encuentros destacados de la jornada, Daniil Medvedev también selló su pase a la segunda ronda, poniendo fin a una racha complicada en torneos de Grand Slam. El ruso superó al neerlandés Jesper de Jong por 7-5, 6-2 y 7-6(7-2) en la Margaret Court Arena. Con este resultado, Medvedev logró su primera victoria en un Major después de 370 días.
El triunfo confirmó su buen inicio de temporada, luego de ganar el Brisbane International, y dejó su marca del año en 6-0. Medvedev, undécimo preclasificado, enfrentará en la siguiente ronda al francés Quentin Halys, con la intención de extender su buen momento en Melbourne.