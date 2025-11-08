Elena Rybakina conquista las WTA Finals con triunfo sobre Aryna Sabalenka

Tenis
/ 8 noviembre 2025
    Elena Rybakina conquista las WTA Finals con triunfo sobre Aryna Sabalenka
    Sabalenka se quedó nuevamente cerca del título, mientras Rybakina tomó el escenario central. FOTO: AP

COMPARTIR

TEMAS


Tenis
resultados

Localizaciones


Doha

Personajes


Aryna Sabalenka

Organizaciones


WTA

La kazaja cerró el torneo invicta en Riad y se llevó el premio económico más alto en la historia del tenis femenino

Elena Rybakina coronó una semana perfecta en las WTA Finals al derrotar 6-3 y 7-6(7-0) a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en la final disputada en Riad.

Con este resultado, la tenista de Kazajistán levanta por primera vez el trofeo de maestras y culmina la temporada enviando un mensaje contundente a la élite del circuito femenino.

RYBAKINA IMPUSO SU RITMO DESDE EL INICIO

Rybakina mostró desde el primer juego una enorme solidez al servicio, principal arma que marcó la diferencia durante todo el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Novak Djokovic conquista el ATP de Atenas y llega a 101 títulos en su carrera

El 6-3 del primer set se construyó a partir de quiebres oportunos y un porcentaje alto de primeros servicios que desactivó los intentos de Sabalenka por dominar desde la potencia de sus golpes.

EL TIEBREAK QUE DEFINIÓ LA FINAL

El segundo parcial fue más parejo, con Sabalenka intentando acelerar los intercambios para cambiar el ritmo del duelo. Sin embargo, cuando la final llegó al tiebreak, Rybakina ejecutó uno de los desempates más contundentes del año: un 7-0 sin opciones para la líder del ranking, que no encontró respuestas ante la precisión de su rival.

UN TÍTULO HISTÓRICO Y MILLONARIO

Además de conquistar su primer título en las WTA Finals, Rybakina se llevó una bolsa económica récord, la cifra más alta otorgada en un torneo femenino.

Este triunfo también la consolida como una aspirante seria para los próximos Grand Slams, luego de una temporada con altibajos pero cerrada con máxima autoridad.

SABALENKA MANTIENE EL NÚMERO UNO

Pese a la derrota, Sabalenka finalizará el año como la número uno del mundo.

Sin embargo, su racha sin poder ganar el torneo de maestras continúa, un objetivo que se ha convertido en una deuda pendiente dentro de su trayectoria.

Temas


Tenis
resultados

Localizaciones


Doha

Personajes


Aryna Sabalenka

Organizaciones


WTA

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud