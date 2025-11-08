Elena Rybakina conquista las WTA Finals con triunfo sobre Aryna Sabalenka

Elena Rybakina coronó una semana perfecta en las WTA Finals al derrotar 6-3 y 7-6(7-0) a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en la final disputada en Riad.

Con este resultado, la tenista de Kazajistán levanta por primera vez el trofeo de maestras y culmina la temporada enviando un mensaje contundente a la élite del circuito femenino.

RYBAKINA IMPUSO SU RITMO DESDE EL INICIO

Rybakina mostró desde el primer juego una enorme solidez al servicio, principal arma que marcó la diferencia durante todo el encuentro.

TE PUEDE INTERESAR: Novak Djokovic conquista el ATP de Atenas y llega a 101 títulos en su carrera