Elena Rybakina conquista las WTA Finals con triunfo sobre Aryna Sabalenka
La kazaja cerró el torneo invicta en Riad y se llevó el premio económico más alto en la historia del tenis femenino
Elena Rybakina coronó una semana perfecta en las WTA Finals al derrotar 6-3 y 7-6(7-0) a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, en la final disputada en Riad.
Con este resultado, la tenista de Kazajistán levanta por primera vez el trofeo de maestras y culmina la temporada enviando un mensaje contundente a la élite del circuito femenino.
RYBAKINA IMPUSO SU RITMO DESDE EL INICIO
Rybakina mostró desde el primer juego una enorme solidez al servicio, principal arma que marcó la diferencia durante todo el encuentro.
El 6-3 del primer set se construyó a partir de quiebres oportunos y un porcentaje alto de primeros servicios que desactivó los intentos de Sabalenka por dominar desde la potencia de sus golpes.
EL TIEBREAK QUE DEFINIÓ LA FINAL
El segundo parcial fue más parejo, con Sabalenka intentando acelerar los intercambios para cambiar el ritmo del duelo. Sin embargo, cuando la final llegó al tiebreak, Rybakina ejecutó uno de los desempates más contundentes del año: un 7-0 sin opciones para la líder del ranking, que no encontró respuestas ante la precisión de su rival.
UN TÍTULO HISTÓRICO Y MILLONARIO
Además de conquistar su primer título en las WTA Finals, Rybakina se llevó una bolsa económica récord, la cifra más alta otorgada en un torneo femenino.
Este triunfo también la consolida como una aspirante seria para los próximos Grand Slams, luego de una temporada con altibajos pero cerrada con máxima autoridad.
SABALENKA MANTIENE EL NÚMERO UNO
Pese a la derrota, Sabalenka finalizará el año como la número uno del mundo.
Sin embargo, su racha sin poder ganar el torneo de maestras continúa, un objetivo que se ha convertido en una deuda pendiente dentro de su trayectoria.