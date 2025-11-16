Sinner retiene la corona en Turín tras imponerse a Alcaraz en la Final de las Nitto ATP Finals

La jornada dominical en Turín inició con una ligera lluvia que llevó a los aficionados a ocupar con anticipación sus lugares en el Inalpi Arena, donde se celebró otro capítulo del circuito masculino: el duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por el título de las Nitto ATP Finals. Minutos antes del encuentro, el ambiente comenzó a tomar fuerza acompañándose de música de Gianni Morandi, mientras el público esperaba una actuación sólida del representante local.

El guion terminó favoreciendo a Sinner, quien defendió su campeonato al superar al español por 7-6(4), 7-5 en un partido de dos horas y 15 minutos. El enfrentamiento reunió al No. 1 y No. 2 del PIF ATP Rankings, algo que no ocurría en una final de este torneo desde el choque entre Andy Murray y Novak Djokovic en 2016. Aunque Alcaraz dominaba el historial directo 10-5, y había logrado un registro favorable desde 2024, las condiciones de pista y el respaldo del público situaban al italiano con cierta ventaja.

Los argumentos para pensar en una victoria local eran claros. Las 13 mil personas que llenaron el recinto y la eficacia de Sinner en pista dura cubierta sostenían la expectativa. El jugador de San Cándido, de 24 años, llegó a 31 triunfos en esta superficie y extendió a 10-0 su récord en este torneo, donde nuevamente logró un rendimiento convincente.