Sinner retiene la corona en Turín tras imponerse a Alcaraz en la Final de las Nitto ATP Finals

Tenis
/ 16 noviembre 2025
    Sinner retiene la corona en Turín tras imponerse a Alcaraz en la Final de las Nitto ATP Finals
    Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final de las Nitto ATP Finals, disputada en el Inalpi Arena de Turín. FOTO: AP

El italiano se impuso 7-6(4), 7-5 y sumó su sexto trofeo de la temporada, además de cerrar el torneo con un registro perfecto de 10-0 en el certamen

La jornada dominical en Turín inició con una ligera lluvia que llevó a los aficionados a ocupar con anticipación sus lugares en el Inalpi Arena, donde se celebró otro capítulo del circuito masculino: el duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por el título de las Nitto ATP Finals. Minutos antes del encuentro, el ambiente comenzó a tomar fuerza acompañándose de música de Gianni Morandi, mientras el público esperaba una actuación sólida del representante local.

El guion terminó favoreciendo a Sinner, quien defendió su campeonato al superar al español por 7-6(4), 7-5 en un partido de dos horas y 15 minutos. El enfrentamiento reunió al No. 1 y No. 2 del PIF ATP Rankings, algo que no ocurría en una final de este torneo desde el choque entre Andy Murray y Novak Djokovic en 2016. Aunque Alcaraz dominaba el historial directo 10-5, y había logrado un registro favorable desde 2024, las condiciones de pista y el respaldo del público situaban al italiano con cierta ventaja.

Los argumentos para pensar en una victoria local eran claros. Las 13 mil personas que llenaron el recinto y la eficacia de Sinner en pista dura cubierta sostenían la expectativa. El jugador de San Cándido, de 24 años, llegó a 31 triunfos en esta superficie y extendió a 10-0 su récord en este torneo, donde nuevamente logró un rendimiento convincente.

El encuentro comenzó con un juego firme de Alcaraz, que abrió el marcador con un saque sin respuesta. Ambos mantuvieron estabilidad con el servicio durante gran parte del set. El partido incluso se detuvo durante 12 minutos por una incidencia en la grada, pero ninguno perdió la concentración. En los últimos compases, Alcaraz pidió atención médica por una molestia en la pierna derecha, aunque consiguió crear una oportunidad de set con 6-5, 30/40, que Sinner neutralizó con su saque. El tie-break marcó la diferencia a favor del italiano.

En la segunda manga, el español consiguió el primer quiebre del partido y tomó ventaja 1-3, pese a llevar un vendaje más pesado en el muslo derecho. Sin embargo, el ritmo se inclinó nuevamente. Sinner recuperó el quiebre, se colocó 4-3 y cerró el encuentro con un segundo break cuando estaba 6-5.

Con este resultado, Sinner suma 24 títulos en su carrera, seis de ellos en la presente temporada: Abierto de Australia, Wimbledon, Pekín, Viena, ATP Masters 1000 de París y las propias Nitto ATP Finals. Además, se marcha de Turín con el mayor porcentaje de victorias en el índice Infosys ATP (88.2%), superando el registro de Ilie Nastase.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

