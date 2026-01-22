Mexicano Santiago González avanza a segunda ronda del Australian Open 2026 en dobles

Tenis
/ 22 enero 2026
    Santiago González celebra su victoria en dobles durante el Australian Open 2026, resultado que lo coloca en la segunda ronda del torneo en Melbourne. FOTO: X/SANTIAGO GONZÁLEZ

El veracruzano debutó con triunfo en el Australian Open 2026, al imponerse en un partido a tres sets junto al neerlandés David Pel

El mexicano Santiago González inició con paso firme su participación en el Australian Open 2026 al avanzar a la segunda ronda del cuadro de dobles masculino, luego de imponerse en un duelo exigente que se resolvió en tres sets en las canchas de Melbourne Park.

El veracruzano, uno de los especialistas latinoamericanos más constantes en la modalidad, volvió a mostrar jerarquía en los puntos clave para sellar su pase en el primer Grand Slam de la temporada.

González hizo pareja con el neerlandés David Pel y juntos superaron a la dupla brasileña conformada por Marcelo Melo y Fernando Romboli, en un encuentro que se extendió por más de dos horas y que tuvo constantes cambios de dominio.

El marcador final fue de 6-4, 5-7 y 7-5, reflejo de un partido parejo en el que la experiencia del mexicano resultó determinante en los momentos decisivos.

Desde el primer set, la pareja México–Países Bajos logró imponer condiciones con un servicio sólido y buena coordinación en la red, lo que les permitió tomar ventaja temprana.

Para el segundo parcial, los brasileños ajustaron su estrategia y consiguieron igualar el encuentro tras aprovechar un quiebre clave.

Ya en el set definitivo, González y Pel mantuvieron la calma, elevaron su efectividad en los intercambios largos y concretaron el rompimiento necesario para asegurar la victoria.

Este triunfo representa un nuevo capítulo en la amplia trayectoria de Santiago González en torneos de Grand Slam, donde se ha consolidado como uno de los doblistas más longevos y competitivos del circuito ATP.

Con el boleto a la segunda ronda asegurado, el mexicano y su compañero esperan rival para su siguiente compromiso, con la intención de extender su camino en Melbourne y seguir sumando resultados importantes en una temporada que apenas comienza.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

