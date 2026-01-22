Mexicano Santiago González avanza a segunda ronda del Australian Open 2026 en dobles

El mexicano Santiago González inició con paso firme su participación en el Australian Open 2026 al avanzar a la segunda ronda del cuadro de dobles masculino, luego de imponerse en un duelo exigente que se resolvió en tres sets en las canchas de Melbourne Park.

El veracruzano, uno de los especialistas latinoamericanos más constantes en la modalidad, volvió a mostrar jerarquía en los puntos clave para sellar su pase en el primer Grand Slam de la temporada.

González hizo pareja con el neerlandés David Pel y juntos superaron a la dupla brasileña conformada por Marcelo Melo y Fernando Romboli, en un encuentro que se extendió por más de dos horas y que tuvo constantes cambios de dominio.

El marcador final fue de 6-4, 5-7 y 7-5, reflejo de un partido parejo en el que la experiencia del mexicano resultó determinante en los momentos decisivos.

Desde el primer set, la pareja México–Países Bajos logró imponer condiciones con un servicio sólido y buena coordinación en la red, lo que les permitió tomar ventaja temprana.