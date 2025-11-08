¡Logro tricolor! México vence a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil cerró su participación en el Mundial de Marruecos 2025 con una alegría enorme. El Tricolor superó a Brasil en la serie de penales tras empatar 1-1 en tiempo regular y se quedó con el tercer lugar del torneo, en una actuación inolvidable de la portera Valentina Murrieta, protagonista absoluta en el momento decisivo. El partido fue tenso desde el primer minuto. Brasil avisó temprano cuando Evelin estrelló su disparo en el poste apenas al minuto 9. TE PUEDE INTERESAR: Everton vence 2-0 al Fulham y Raúl Jiménez queda sin opciones al frente Con el paso de los minutos, la intensidad se mantuvo alta, pero las defensas de ambos equipos dominaban la escena.

México también tuvo lo suyo en el primer tiempo, cuando Joselyn Solís probó de media distancia, aunque la arquera brasileña reaccionó bien. Para la segunda mitad, las emociones se desataron. Primero, Brasil abrió el marcador al minuto 78 con un remate de Kaylane dentro del área. Sin embargo, el Tri encontró el empate en el cierre dramático del encuentro: al 95’, un servicio al área provocó un autogol de Evelin, que terminó enviando el balón a su propio arco. El empate encendió al equipo mexicano, que incluso estuvo cerca del segundo tanto, pero Murrieta salvó en la línea un tiro brasileño al 98’.

VALENTINA MURRIETA, LA HEROÍNA DE MÉXICO RUMBO AL PODIO Con el 1-1, la definición se resolvió desde los 11 pasos. Ahí apareció la figura grande de la tarde: Valentina Murrieta. La arquera mexicana primero atajó el cobro de Kaylane, luego desvió con los pies el disparo de Pereira, manteniendo con vida al Tri en los momentos más delicados. Aunque Dulce María falló uno de los cobros mexicanos, la capitana Ibarra marcó con calma para igualar la serie y después Villalpando anotó con dramatismo, pues el balón pegó en el poste antes de entrar. El momento decisivo llegó cuando Fernanda Monroy definió con seguridad, justo después de que el VAR confirmara que el último intento brasileño no había cruzado la línea. Con ese remate, México aseguró el tercer lugar mundial y cerró su torneo con una imagen de carácter, resiliencia y personalidad.