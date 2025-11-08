¡Logro tricolor! México vence a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil

Fútbol
/ 8 noviembre 2025
    ¡Logro tricolor! México vence a Brasil en penales y se queda con el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil
    Valentina Murrieta se convirtió en la figura del partido al detener dos penales y guiar a México al tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil. FOTO: X

La Selección Mexicana Sub-17 sufrió, remontó y definió desde los once pasos; la portera Valentina Murrieta fue la gran heroína con dos atajadas clave en la tanda

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil cerró su participación en el Mundial de Marruecos 2025 con una alegría enorme.

El Tricolor superó a Brasil en la serie de penales tras empatar 1-1 en tiempo regular y se quedó con el tercer lugar del torneo, en una actuación inolvidable de la portera Valentina Murrieta, protagonista absoluta en el momento decisivo.

El partido fue tenso desde el primer minuto. Brasil avisó temprano cuando Evelin estrelló su disparo en el poste apenas al minuto 9.

Con el paso de los minutos, la intensidad se mantuvo alta, pero las defensas de ambos equipos dominaban la escena.

México también tuvo lo suyo en el primer tiempo, cuando Joselyn Solís probó de media distancia, aunque la arquera brasileña reaccionó bien.

Para la segunda mitad, las emociones se desataron. Primero, Brasil abrió el marcador al minuto 78 con un remate de Kaylane dentro del área.

Sin embargo, el Tri encontró el empate en el cierre dramático del encuentro: al 95’, un servicio al área provocó un autogol de Evelin, que terminó enviando el balón a su propio arco.

El empate encendió al equipo mexicano, que incluso estuvo cerca del segundo tanto, pero Murrieta salvó en la línea un tiro brasileño al 98’.

VALENTINA MURRIETA, LA HEROÍNA DE MÉXICO RUMBO AL PODIO

Con el 1-1, la definición se resolvió desde los 11 pasos. Ahí apareció la figura grande de la tarde: Valentina Murrieta. La arquera mexicana primero atajó el cobro de Kaylane, luego desvió con los pies el disparo de Pereira, manteniendo con vida al Tri en los momentos más delicados.

Aunque Dulce María falló uno de los cobros mexicanos, la capitana Ibarra marcó con calma para igualar la serie y después Villalpando anotó con dramatismo, pues el balón pegó en el poste antes de entrar.

El momento decisivo llegó cuando Fernanda Monroy definió con seguridad, justo después de que el VAR confirmara que el último intento brasileño no había cruzado la línea.

Con ese remate, México aseguró el tercer lugar mundial y cerró su torneo con una imagen de carácter, resiliencia y personalidad.

La postal final fue clara: Valentina Murrieta rodeada de sus compañeras, abrazada como la heroína que, en el día más tenso, sostuvo al Tricolor.

Una generación que deja claro que el futuro del futbol femenil mexicano sigue creciendo y compitiendo al más alto nivel.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

