Rafael Nadal fue intervenido en cirugía: ¿de qué operaron al tenista español?

Tenis
/ 12 diciembre 2025
    Rafael Nadal fue intervenido en cirugía: ¿de qué operaron al tenista español?
    Rafael Nadal fue intervenido en Barcelona para tratar una artrosis severa en la mano derecha, consecuencia del desgaste acumulado durante su carrera. FOTO: X/RAFAEL NADAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Tenis
Cirugías

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Rafael Nadal

Organizaciones


ATP

El extenista español fue sometido a una intervención quirúrgica en Barcelona para tratar una afección derivada del desgaste acumulado en su carrera

Rafael Nadal, uno de los máximos referentes en la historia del tenis mundial, fue intervenido quirúrgicamente por una artrosis severa en la mano derecha, específicamente en la articulación trapecio-metacarpiana, zona clave en el movimiento del pulgar.

La operación se realizó este jueves en el Centro Médico Teknon de Barcelona y se desarrolló sin complicaciones, de acuerdo con reportes médicos.

El procedimiento al que fue sometido el exnúmero uno del mundo consistió en una artroplastia, técnica quirúrgica utilizada para aliviar el dolor crónico y mejorar la funcionalidad de la articulación afectada.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis del Real Madrid en LaLiga: Mbappé en duda y hasta 13 bajas ante Alavés

La intervención estuvo a cargo del doctor Ángel Ruiz-Cotorro, médico de cabecera de Nadal durante gran parte de su carrera, acompañado por un equipo especializado en cirugía de mano.

La artrosis trapecio-metacarpiana es una afección degenerativa frecuente en personas con uso intensivo de las manos y puede provocar dolor persistente, rigidez y pérdida de fuerza.

DSKfDQ1iJ5p

En el caso de Nadal, el desgaste es consecuencia directa de décadas de exigencia al más alto nivel del tenis profesional.

Nadal anunció su retiro del tenis profesional en noviembre de 2024, tras disputar la Copa Davis en Málaga, poniendo fin a una trayectoria legendaria en la que conquistó 22 títulos de Grand Slam y dejó una huella imborrable en el deporte.

Desde entonces, ha permanecido activo en proyectos personales y apariciones públicas, aunque arrastraba molestias físicas derivadas de viejas lesiones.

Tras la cirugía, el propio Nadal compartió un mensaje en redes sociales en el que, con su característico sentido del humor, reconoció que la intervención podría impedirle disputar el Abierto de Australia 2026, aunque dejó claro que su objetivo es recuperarse de la mejor manera posible.

La recuperación del español requerirá tiempo y rehabilitación, con la finalidad de reducir el dolor y mejorar su calidad de vida.

La intervención representa un paso más en el largo proceso físico que ha acompañado a Rafael Nadal incluso después de colgar la raqueta.

Temas


Tenis
Cirugías

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Rafael Nadal

Organizaciones


ATP

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
China y otros países asiáticos con los cuales México no tiene acuerdo comercial tendrán aranceles de hasta 50 por ciento.

Dividen opiniones aranceles a China: blindarán a industria nacional, pero subirá la inflación

Estados Unidos y China están en la carrera por el liderazgo económico y comercial en el planeta.

México, clave en la competencia de EU con China por el liderazgo mundial: expertas

La Secretaría de Salud (SSA) informó que, hasta el momento, no se ha identificado ningún caso confirmado de Influenza virus A H3N2 subclado K en México.

Secretaría de Salud descarta casos confirmados de ‘Súper Gripe’ en México
Claudia Sheinbaum sostuvo su primera conversación con el papa León XIV y lo invitó oficialmente a visitar México.

Sheinbaum habla por primera vez con el papa León XIV; lo invita a México

Las extorsiones se concentraban principalmente en la región de La Laguna de Durango.

La red de extorsiones de ‘El Limones’ golpeó a toda la región Laguna de Durango y Coahuila
El INE aprobó el uso de urnas electrónicas en casillas especiales de Coahuila en 2026 como parte de una prueba piloto orientada a agilizar el voto, reducir el uso de papel y evaluar la digitalización electoral en México.

¿Adiós a las boletas en papel?... INE avala voto electrónico en Coahuila; Casillas especiales usarán urnas digitales en 2026
María Victoria, con 102 años, dedica un emotivo canto a la Virgen de Guadalupe durante las festividades. Conoce los detalles del homenaje y el impacto de su participación.

A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quejó del calendario que le había tocado a su sede, ya que habrá partidos poco atractivos en el Estadio BBVA, tanto que ni la Selección Mexicana tocará la cancha de los Rayados.

Samuel García pide ‘compensación’ ante falta de juegos de la Selección Mexicana en Monterrey