Rafael Nadal fue intervenido en cirugía: ¿de qué operaron al tenista español?

Rafael Nadal, uno de los máximos referentes en la historia del tenis mundial, fue intervenido quirúrgicamente por una artrosis severa en la mano derecha, específicamente en la articulación trapecio-metacarpiana, zona clave en el movimiento del pulgar.

La operación se realizó este jueves en el Centro Médico Teknon de Barcelona y se desarrolló sin complicaciones, de acuerdo con reportes médicos.

El procedimiento al que fue sometido el exnúmero uno del mundo consistió en una artroplastia, técnica quirúrgica utilizada para aliviar el dolor crónico y mejorar la funcionalidad de la articulación afectada.

La intervención estuvo a cargo del doctor Ángel Ruiz-Cotorro, médico de cabecera de Nadal durante gran parte de su carrera, acompañado por un equipo especializado en cirugía de mano.

La artrosis trapecio-metacarpiana es una afección degenerativa frecuente en personas con uso intensivo de las manos y puede provocar dolor persistente, rigidez y pérdida de fuerza.