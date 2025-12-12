Rafael Nadal fue intervenido en cirugía: ¿de qué operaron al tenista español?
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El extenista español fue sometido a una intervención quirúrgica en Barcelona para tratar una afección derivada del desgaste acumulado en su carrera
Rafael Nadal, uno de los máximos referentes en la historia del tenis mundial, fue intervenido quirúrgicamente por una artrosis severa en la mano derecha, específicamente en la articulación trapecio-metacarpiana, zona clave en el movimiento del pulgar.
La operación se realizó este jueves en el Centro Médico Teknon de Barcelona y se desarrolló sin complicaciones, de acuerdo con reportes médicos.
El procedimiento al que fue sometido el exnúmero uno del mundo consistió en una artroplastia, técnica quirúrgica utilizada para aliviar el dolor crónico y mejorar la funcionalidad de la articulación afectada.
TE PUEDE INTERESAR: Crisis del Real Madrid en LaLiga: Mbappé en duda y hasta 13 bajas ante Alavés
La intervención estuvo a cargo del doctor Ángel Ruiz-Cotorro, médico de cabecera de Nadal durante gran parte de su carrera, acompañado por un equipo especializado en cirugía de mano.
La artrosis trapecio-metacarpiana es una afección degenerativa frecuente en personas con uso intensivo de las manos y puede provocar dolor persistente, rigidez y pérdida de fuerza.
En el caso de Nadal, el desgaste es consecuencia directa de décadas de exigencia al más alto nivel del tenis profesional.
Nadal anunció su retiro del tenis profesional en noviembre de 2024, tras disputar la Copa Davis en Málaga, poniendo fin a una trayectoria legendaria en la que conquistó 22 títulos de Grand Slam y dejó una huella imborrable en el deporte.
Desde entonces, ha permanecido activo en proyectos personales y apariciones públicas, aunque arrastraba molestias físicas derivadas de viejas lesiones.
Tras la cirugía, el propio Nadal compartió un mensaje en redes sociales en el que, con su característico sentido del humor, reconoció que la intervención podría impedirle disputar el Abierto de Australia 2026, aunque dejó claro que su objetivo es recuperarse de la mejor manera posible.
La recuperación del español requerirá tiempo y rehabilitación, con la finalidad de reducir el dolor y mejorar su calidad de vida.
La intervención representa un paso más en el largo proceso físico que ha acompañado a Rafael Nadal incluso después de colgar la raqueta.