Saltillo celebra las finales del Roque Solís Championship con homenaje incluido

Tenis
/ 24 noviembre 2025
    Saltillo celebra las finales del Roque Solís Championship con homenaje incluido
    El Roque Solís Championship concluyó el domingo 23 de noviembre con la disputa de las finales en todas sus categorías y un homenaje dedicado a Roque Solís, figura destacada del tenis saltillense. FOTO: CORTESÍA

El torneo coronó a los nuevos campeones en ramas femenil, varonil y dobles, en una edición que reunió a jugadores, familias y organizadores en el club sede

El pasado domingo 23 de noviembre se llevó a cabo la jornada final del Roque Solís Championship, torneo que cada año reúne a jugadoras y jugadores de distintos niveles para competir en el club sede en Saltillo. El certamen cerró actividades con los duelos por el título en cada una de las divisiones, además de un homenaje dedicado a Roque Solís, tenista saltillense que destacó durante las décadas de los sesenta y setenta.

La ceremonia se realizó con la presencia de familiares, quienes participaron en el reconocimiento a su trayectoria dentro del tenis local. Posteriormente se llevaron a cabo los últimos partidos programados entre las 2:30 p. m. y las 4:00 p. m., donde se definieron a los campeones del torneo.

$!El Roque Solís Championship concluyó el domingo 23 de noviembre con la disputa de las finales en todas sus categorías.
El Roque Solís Championship concluyó el domingo 23 de noviembre con la disputa de las finales en todas sus categorías. FOTO: CORTESÍA

En la categoría A Femenil, Hannia Muñiz logró quedarse con el campeonato al superar a Mariana González, quien terminó como finalista. En C Femenil, la ganadora fue Lluvia Casas, mientras que Sara Lombell concluyó en la segunda posición. Para la división D Femenil, el título quedó en manos de Karina Rodríguez, dejando el subcampeonato para Fernanda Chantaca.

En las ramas varoniles, la categoría A Varonil tuvo como campeón a Orlando González Jr, quien enfrentó en la final a Daniel Shin. En B Varonil, Iván Cano se impuso y Roberto Cutrona fue finalista. La división C Varonil terminó con Josué Medellín como ganador y Moy Hernández como segundo lugar. Para el nivel D Varonil, Augusto Lopezdelara obtuvo el campeonato y Marco Ampudia cerró como finalista.

$!El torneo coronó a los nuevos campeones en ramas femenil, varonil y dobles
El torneo coronó a los nuevos campeones en ramas femenil, varonil y dobles FOTO: CORTESÍA

El torneo también contó con competencias de dobles. En la modalidad Dobles Femenil, la dupla integrada por Hannia Muñiz y Mariana González se llevó el primer lugar, mientras que Becky Gudiño y Vanessa Gudiño terminaron en el segundo puesto. En Dobles Varonil, la pareja formada por Orlando González Sr y Orlando González Jr ganó la final ante el equipo compuesto por José Pablo Sánchez y Daniel Shin.

$!El torneo coronó a los nuevos campeones en ramas femenil, varonil y dobles.
El torneo coronó a los nuevos campeones en ramas femenil, varonil y dobles. FOTO: CORTESÍA

La clausura del Roque Solís Championship marcó el cierre de una edición especial, ya que además de las finales se realizó un espacio dedicado a recordar el legado de Roque Solís, impulsor del tenis en la ciudad y figura reconocida por su aportación al desarrollo del deporte en Saltillo. El evento reunió a jugadores, familias y organizadores para concluir una jornada que volvió a poner en actividad a las distintas categorías del torneo anual.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

