Saltillo celebra las finales del Roque Solís Championship con homenaje incluido

El pasado domingo 23 de noviembre se llevó a cabo la jornada final del Roque Solís Championship, torneo que cada año reúne a jugadoras y jugadores de distintos niveles para competir en el club sede en Saltillo. El certamen cerró actividades con los duelos por el título en cada una de las divisiones, además de un homenaje dedicado a Roque Solís, tenista saltillense que destacó durante las décadas de los sesenta y setenta. La ceremonia se realizó con la presencia de familiares, quienes participaron en el reconocimiento a su trayectoria dentro del tenis local. Posteriormente se llevaron a cabo los últimos partidos programados entre las 2:30 p. m. y las 4:00 p. m., donde se definieron a los campeones del torneo.

En la categoría A Femenil, Hannia Muñiz logró quedarse con el campeonato al superar a Mariana González, quien terminó como finalista. En C Femenil, la ganadora fue Lluvia Casas, mientras que Sara Lombell concluyó en la segunda posición. Para la división D Femenil, el título quedó en manos de Karina Rodríguez, dejando el subcampeonato para Fernanda Chantaca.

En las ramas varoniles, la categoría A Varonil tuvo como campeón a Orlando González Jr, quien enfrentó en la final a Daniel Shin. En B Varonil, Iván Cano se impuso y Roberto Cutrona fue finalista. La división C Varonil terminó con Josué Medellín como ganador y Moy Hernández como segundo lugar. Para el nivel D Varonil, Augusto Lopezdelara obtuvo el campeonato y Marco Ampudia cerró como finalista.

El torneo también contó con competencias de dobles. En la modalidad Dobles Femenil, la dupla integrada por Hannia Muñiz y Mariana González se llevó el primer lugar, mientras que Becky Gudiño y Vanessa Gudiño terminaron en el segundo puesto. En Dobles Varonil, la pareja formada por Orlando González Sr y Orlando González Jr ganó la final ante el equipo compuesto por José Pablo Sánchez y Daniel Shin.

La clausura del Roque Solís Championship marcó el cierre de una edición especial, ya que además de las finales se realizó un espacio dedicado a recordar el legado de Roque Solís, impulsor del tenis en la ciudad y figura reconocida por su aportación al desarrollo del deporte en Saltillo. El evento reunió a jugadores, familias y organizadores para concluir una jornada que volvió a poner en actividad a las distintas categorías del torneo anual.