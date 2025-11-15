Carlos Alcaraz elimina a Auger-Aliassime y va por el título en las Nitto ATP Finals
El número uno del mundo buscará su primera coronación en este torneo ante Jannik Sinner, vigente campeón y favorito local
Después de recibir el trofeo que lo acredita como No. 1 de 2025 (ATP Year-End No. 1 presented by PIF), Carlos Alcaraz sumó un nuevo punto destacado a su temporada. El español avanzó este sábado a la Final de las Nitto ATP Finals tras superar a Felix Auger-Aliassime en la pista central de Turín, donde buscará su primer título en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.
Para alcanzar la última ronda, Alcaraz dejó atrás al tenista con más victorias en pista dura cubierta en la década. El triunfo llegó en una hora y 22 minutos por 6-2 y 6-4, imponiendo su ritmo desde el inicio y manteniendo el control en los momentos clave del duelo.
La clasificación del murciano lo convirtió en el séptimo español que accede a una final de este certamen, en una historia donde solo Manuel Orantes (1976) y Alex Corretja (1998) han conseguido el título. Además, comparte lista de finalistas con jugadores como Rafael Nadal, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyà y el propio Corretja.
El avance del número uno del mundo llega en medio de una racha que ha marcado su cierre de temporada. Desde abril, Alcaraz suma 56 victorias en 60 partidos y ha disputado diez finales en sus once torneos más recientes. Invicto en la fase de grupos de Turín, afrontó en semifinales un examen importante ante un rival que acumulaba 85 triunfos en la superficie y siete títulos en condiciones similares.
El canadiense había derrotado al español en cada enfrentamiento previo en pista dura cubierta, pero el historial general favorecía a Alcaraz (4-3). Este sábado, el murciano inclinó de nuevo la balanza y sumó un quinto triunfo consecutivo en la rivalidad.
El partido comenzó con presión inmediata del español, quien estuvo cerca del quiebre en el segundo juego. Aunque Auger-Aliassime resistió en ese momento, Alcaraz sostuvo un 80% de efectividad con su primer saque y convirtió dos de las seis oportunidades de ruptura que generó para llevarse el primer set.
En la segunda manga, el canadiense elevó su resistencia y mantuvo el servicio hasta el décimo juego. Sin embargo, el español logró el quiebre que definió el duelo y aseguró su lugar en la final del último torneo individual del año.
El reto final será este domingo ante Jannik Sinner, vigente campeón del torneo y respaldado por la afición local. El italiano llega con 30 victorias consecutivas en pista dura cubierta y ocupa el segundo lugar del ranking, lo que añade un escenario de alta exigencia para el español.