Carlos Alcaraz elimina a Auger-Aliassime y va por el título en las Nitto ATP Finals

Después de recibir el trofeo que lo acredita como No. 1 de 2025 (ATP Year-End No. 1 presented by PIF), Carlos Alcaraz sumó un nuevo punto destacado a su temporada. El español avanzó este sábado a la Final de las Nitto ATP Finals tras superar a Felix Auger-Aliassime en la pista central de Turín, donde buscará su primer título en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del año.

Para alcanzar la última ronda, Alcaraz dejó atrás al tenista con más victorias en pista dura cubierta en la década. El triunfo llegó en una hora y 22 minutos por 6-2 y 6-4, imponiendo su ritmo desde el inicio y manteniendo el control en los momentos clave del duelo.

TE PUEDE INTERESAR: Renata Zarazúa impulsa el triunfo de México sobre Dinamarca en la Billie Jean King Cup 2025

La clasificación del murciano lo convirtió en el séptimo español que accede a una final de este certamen, en una historia donde solo Manuel Orantes (1976) y Alex Corretja (1998) han conseguido el título. Además, comparte lista de finalistas con jugadores como Rafael Nadal, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyà y el propio Corretja.