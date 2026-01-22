The Smashing Machine: ¿de qué trata la película de The Rock que sacudió la temporada del Oscar?

The Smashing Machine es un drama biográfico deportivo que se ha colocado en el radar de la temporada de premios al obtener dos nominaciones a los Premios Oscar, impulsado por una propuesta cruda, realista y alejada del biopic convencional. La película está protagonizada por Dwayne Johnson, quien ofrece una de las actuaciones más transformadoras de su carrera al interpretar a Mark Kerr, figura clave en los orígenes de las artes marciales mixtas profesionales. La historia se centra en la vida de Mark Kerr, exluchador olímpico y dos veces campeón de peso pesado de la UFC, apodado “The Smashing Machine” por su estilo dominante dentro del octágono. TE PUEDE INTERESAR: Medio Maratón del Sarape 2026 reunirá a 900 corredores en Saltillo: horario, ruta, premiación y todo lo que debes saber El filme retrata su vertiginoso ascenso en el naciente mundo del MMA a finales de los años noventa, una etapa marcada por la fama, el reconocimiento y el estatus de pionero en un deporte que aún buscaba legitimarse a nivel global.

Sin embargo, el relato va más allá del éxito deportivo y se adentra en el costo personal que acompañó esa etapa de gloria. A lo largo de la película, se expone el contraste entre la imagen pública de Kerr como atleta imparable y la fragilidad que enfrentaba fuera de competencia. La narrativa aborda de forma directa sus problemas de adicción, las presiones físicas y emocionales de la alta competencia, así como el impacto que todo ello tuvo en su vida personal. En ese contexto, el personaje de Dawn Staples, interpretado por Emily Blunt, se convierte en un eje emocional fundamental, al mostrar la complejidad de una relación que intenta sostenerse mientras el protagonista lidia con sus propios demonios. Uno de los elementos más comentados de The Smashing Machine es la transformación física de Dwayne Johnson, quien se aleja de su imagen habitual de estrella de acción para encarnar a Kerr con ayuda de prótesis, maquillaje avanzado y un trabajo corporal que lo vuelve prácticamente irreconocible. Este aspecto fue clave para que la cinta obtuviera una de sus nominaciones al Oscar, reconociendo el trabajo técnico detrás de la caracterización del personaje y la apuesta por un realismo poco común en producciones deportivas de alto perfil. Dirigida y escrita por Benny Safdie, la película adopta un tono íntimo y áspero, con una puesta en escena que privilegia la tensión psicológica por encima del espectáculo.