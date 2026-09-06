Todo México Salvando Vidas 2026: así fue la carrera de Cruz Roja en Saltillo

Todo México Salvando Vidas 2026: así fue la carrera de Cruz Roja en Saltillo

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Más allá de los resultados, la carrera buscó promover la activación física y respaldar el trabajo de quienes todos los días atienden emergencias en el estado

Deportes
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La Ruta Recreativa de Saltillo se convirtió este domingo en un punto de encuentro para familias, corredores y voluntarios durante la séptima edición de la carrera nacional Todo México Salvando Vidas 2026, una jornada en la que el deporte se mezcló con la convivencia y el respaldo a la labor de la Cruz Roja Mexicana.

Desde temprano, la actividad reunió a niños, jóvenes, adultos mayores y familias completas, además de participantes acompañados por sus perros. El ambiente fue festivo durante el recorrido, con porras y música que acompañaron a quienes participaron en las pruebas de 5 y 10 kilómetros, así como en la caminata de 3K.

$!Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa.
Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX
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Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió durante el recorrido, cuando elementos de la Cruz Roja participaron uniformados y corrieron con la bandera de la institución en alto. La imagen representó el sentido de la jornada: quienes habitualmente están detrás de una ambulancia o atienden las emergencias también se sumaron como corredores para respaldar la causa.

$!Elementos de Cruz Roja participaron uniformados y portaron la bandera de la institución durante el recorrido de Todo México Salvando Vidas 2026 en Saltillo.
Elementos de Cruz Roja participaron uniformados y portaron la bandera de la institución durante el recorrido de Todo México Salvando Vidas 2026 en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

UNA CARRERA QUE REÚNE A LA COMUNIDAD

La competencia tuvo representación de distintas delegaciones de Coahuila, con participantes provenientes de Parras, Matamoros, Torreón y Monclova, además de los corredores locales.

Durante el acto de premiación, el delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Raúl Gerardo Salinas Vázquez, agradeció la participación de la comunidad y destacó el trabajo de quienes hicieron posible la jornada.

$!Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa.
Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“La Cruz Roja es de todos”, expresó el delegado, quien señaló que el personal y colaboradores de la institución se mantienen atentos para responder ante emergencias y urgencias médicas.

También reconoció a los representantes de las delegaciones que viajaron desde otros municipios para participar en el evento, incluyendo a personas que forman parte de los equipos que trabajan en el servicio de ambulancias.

$!Sabas Martínez participó en la categoría de 5K en silla de ruedas y recibió un reconocimiento durante la premiación de Todo México Salvando Vidas 2026 en Saltillo.
Sabas Martínez participó en la categoría de 5K en silla de ruedas y recibió un reconocimiento durante la premiación de Todo México Salvando Vidas 2026 en Saltillo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

LOS GANADORES DE LOS 5 Y 10 KILÓMETROS

En la categoría 5K varonil, el primer lugar fue para Gilberto Esquivel Martínez, seguido por Leonardo Rivera Rodríguez y Ricardo Martínez Aguirre.

En la rama 5K femenil, Jimena Vázquez Hernández obtuvo el primer sitio, mientras que Yasmin Salazar terminó en segundo y Belén Ivet Vega Quiñones en tercero.

$!Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa.
Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

También se reconoció a los participantes de 5K en silla de ruedas y discapacidad visual. En silla de ruedas, el ganador fue Sabas Martínez, mientras que en discapacidad visual el reconocimiento correspondió a Martín Antonio Mercado Barrientos.

Para los 10K varonil, Jesús Moisés Soto Vargas se quedó con el primer lugar, José Alfredo Linares obtuvo el segundo puesto y Raúl García López completó el podio.

En los 10K femenil, Marcela Rodríguez Guevara fue la ganadora, seguida por Berta Alfaro Oyervides y Abigail Martínez Morales.

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Familias completas se sumaron a la carrera, que reunió a niños, jóvenes y adultos mayores en la Ruta Recreativa. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

EL DEPORTE COMO UNA FORMA DE APOYAR

Más allá de los resultados, la carrera tuvo como propósito recaudar recursos para respaldar las operaciones de Cruz Roja en Coahuila y promover la activación física.

La edición anterior permitió obtener alrededor de 115 mil pesos, recursos que fueron utilizados para renovar el sistema de rastreo satelital de las 65 ambulancias de la institución en el estado.

$!Jesús Moisés Soto Vargas fue el ganador de los 10K varonil, seguido por José Alfredo Linares y Raúl García López.
Jesús Moisés Soto Vargas fue el ganador de los 10K varonil, seguido por José Alfredo Linares y Raúl García López. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Con la participación de este domingo, la Cruz Roja busca continuar fortaleciendo sus servicios y generar conciencia sobre la importancia de contar con cuerpos de emergencia preparados.

Así, entre corredores con número en el pecho, familias completas, mascotas y elementos uniformados ondeando la bandera de la Cruz Roja, Saltillo volvió a sumarse a una carrera cuyo objetivo principal no estaba en el cronómetro, sino en seguir construyendo una comunidad que también participa para ayudar a salvar vidas.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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