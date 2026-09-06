Todo México Salvando Vidas 2026: así fue la carrera de Cruz Roja en Saltillo

La Ruta Recreativa de Saltillo se convirtió este domingo en un punto de encuentro para familias, corredores y voluntarios durante la séptima edición de la carrera nacional Todo México Salvando Vidas 2026, una jornada en la que el deporte se mezcló con la convivencia y el respaldo a la labor de la Cruz Roja Mexicana. Desde temprano, la actividad reunió a niños, jóvenes, adultos mayores y familias completas, además de participantes acompañados por sus perros. El ambiente fue festivo durante el recorrido, con porras y música que acompañaron a quienes participaron en las pruebas de 5 y 10 kilómetros, así como en la caminata de 3K.

Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió durante el recorrido, cuando elementos de la Cruz Roja participaron uniformados y corrieron con la bandera de la institución en alto. La imagen representó el sentido de la jornada: quienes habitualmente están detrás de una ambulancia o atienden las emergencias también se sumaron como corredores para respaldar la causa.

UNA CARRERA QUE REÚNE A LA COMUNIDAD La competencia tuvo representación de distintas delegaciones de Coahuila, con participantes provenientes de Parras, Matamoros, Torreón y Monclova, además de los corredores locales. Durante el acto de premiación, el delegado estatal de Cruz Roja Mexicana, Raúl Gerardo Salinas Vázquez, agradeció la participación de la comunidad y destacó el trabajo de quienes hicieron posible la jornada.

“La Cruz Roja es de todos”, expresó el delegado, quien señaló que el personal y colaboradores de la institución se mantienen atentos para responder ante emergencias y urgencias médicas. También reconoció a los representantes de las delegaciones que viajaron desde otros municipios para participar en el evento, incluyendo a personas que forman parte de los equipos que trabajan en el servicio de ambulancias.

LOS GANADORES DE LOS 5 Y 10 KILÓMETROS En la categoría 5K varonil, el primer lugar fue para Gilberto Esquivel Martínez, seguido por Leonardo Rivera Rodríguez y Ricardo Martínez Aguirre. En la rama 5K femenil, Jimena Vázquez Hernández obtuvo el primer sitio, mientras que Yasmin Salazar terminó en segundo y Belén Ivet Vega Quiñones en tercero.

También se reconoció a los participantes de 5K en silla de ruedas y discapacidad visual. En silla de ruedas, el ganador fue Sabas Martínez, mientras que en discapacidad visual el reconocimiento correspondió a Martín Antonio Mercado Barrientos. Para los 10K varonil, Jesús Moisés Soto Vargas se quedó con el primer lugar, José Alfredo Linares obtuvo el segundo puesto y Raúl García López completó el podio. En los 10K femenil, Marcela Rodríguez Guevara fue la ganadora, seguida por Berta Alfaro Oyervides y Abigail Martínez Morales.

EL DEPORTE COMO UNA FORMA DE APOYAR Más allá de los resultados, la carrera tuvo como propósito recaudar recursos para respaldar las operaciones de Cruz Roja en Coahuila y promover la activación física. La edición anterior permitió obtener alrededor de 115 mil pesos, recursos que fueron utilizados para renovar el sistema de rastreo satelital de las 65 ambulancias de la institución en el estado.